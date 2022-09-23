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【打擊走私】海關於快艇檢獲兩噸走私急凍和牛　兩名涉案男子棄船仍然在逃

社會 19:08 2022/09/23

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海關檢獲一批懷疑走私急凍和牛牛肉，估計市值約400萬。（政府新聞處）

海關昨日（22日）偵破一宗涉嫌利用快艇走私的案件，檢獲兩噸懷疑走私急凍和牛，估計市值約400萬。兩名懷疑涉案男子仍然在逃。
 
海關昨晚於筲箕灣避風塘對開海面進行反走私行動，發現一艘載有貨物的快艇形跡可疑，船身編號模糊，並裝有兩部舷外引擎，遂截停快艇，惟該快艇隨即加速逃離。海關出動兩艘快速截擊艇追截，約追截7分鐘後，海關逼使該艘快艇在杏花村對開海面停航，快艇上兩名男子棄船跳上岸並向杏花村方向逃去。

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海關在截獲的快艇上檢獲兩噸走私急凍和牛，應課稅約320萬，並發現快艇配備兩個大馬力弦外引擎。初步顯示有關船隻牌照已過期，而船隻資料亦與其登記紀錄不符。海關指，兩名懷疑涉案男子仍然在逃。

海關強調，走私屬嚴重罪行，任何人輸入未列載貨清單貨物即屬違法，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年，呼籲市民如有發現走私活動，可致電海關熱線25456182。

海關截獲兩艘配備大馬力弦外引擎的快艇。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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罪案 走私 海關 筲箕灣

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