  • 29°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 20:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【養下一代】女兒告父母有責任養自己一世？　鄭丹瑞︰養兒防老觀念追不上潮流

育兒經 17:52 2022/09/23

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

鄭丹瑞指出，養兒防老這個觀念早已追不上潮流。（經濟日報資料圖片）

記得剛剛寫過一篇《孝順「的」父母》，文章刊登後，收到吹水群組好幾個損友，不約而同傳給我的一段文字，後來已經證實是假新聞，但卻堪值思考。這則假新聞的內容，是講述一位美國新澤西州的女孩子，因要控告父母而聲名大噪。她提出訴訟的理由是：「未經我同意，你們生我出來，就有責任養我一世。」

即使新聞是假的，但她在「TikTok」的追隨者，在我寫這篇稿時，已增至十萬有多，而她覺得自己父母應該養自己一世的影片，竟有五十二萬點讚！這證明甚麼？就證明有超過五十萬人同意她的觀點：「父母未經我同意，生我出來，就該養我一世。」而這個點讚正不斷增加。

最新影片︰

「我仲以為做孝順『的』父母，只不過係我哋東方人嘅迂腐思想。」好事之徒說：「我一直對西方父母培育子女方式嘅認知就係：父母供書教學，養到你十八歲，就趕你出門口，自己去搵方法養活自己，佢哋作為父母嘅責任已經完成，可以去歎世界。然而，世界變了，大家覺得我哋需唔需要重新審視我哋嘅人生價值觀？譬如養兒防老、積穀防饑呢啲老掉大牙嘅價值觀？今日呢單你可以當佢為咗呃like而製造假新聞，但係難保日後真係可能會發生。」沒有最荒謬，只有更荒謬的現實是：養兒防老這個觀念，早已追不上潮流，而為人父母者，離「必須養下一代一世，否則犯法」不遠矣。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「養一世

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【無情兒子】不孝兒生意失敗投資損手陷財困　求母賣亡父留下養老屋套現還債
16:32 2022/06/27
【無情兒子】不孝兒生意失敗投資損手陷財困　求母賣亡父留下養老屋套現還債
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
11:09 2022/05/15
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗

你可能感興趣

【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
11:49 2022/07/26
【不孝女】父遺體留殮房達10年4女無人願意領回　醫院起訴遺棄屍體罪
【無情兒子】不孝兒生意失敗投資損手陷財困　求母賣亡父留下養老屋套現還債
16:32 2022/06/27
【無情兒子】不孝兒生意失敗投資損手陷財困　求母賣亡父留下養老屋套現還債
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
11:09 2022/05/15
【不孝女兒】家姐拒陪7旬病父覆診兼舉家移民　妹妹斥不孝：做人仔女個牌無咗
家庭教育 家庭關係 假新聞 抖音 美國 新澤西

最高瀏覽

【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性
17:22 2022/09/21
【夫妻關係】新婚老公性慾急降僅20分鐘了事　人妻想離婚︰每次吵架都關於性
【家居意外】7歲男童在家跳梳化　重摔玻璃茶几碎片直插胸部亡
今日 12:52
【家居意外】7歲男童在家跳梳化　重摔玻璃茶几碎片直插胸部亡
【放寬檢疫】消息：政府傾向放寬至0+3抵港檢疫　保留機場核酸測試
今日 14:54
【放寬檢疫】消息：政府傾向放寬至0+3抵港檢疫　保留機場核酸測試