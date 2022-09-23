【養下一代】女兒告父母有責任養自己一世？　鄭丹瑞︰養兒防老觀念追不上潮流

▲ 鄭丹瑞指出，養兒防老這個觀念早已追不上潮流。（經濟日報資料圖片）

記得剛剛寫過一篇《孝順「的」父母》，文章刊登後，收到吹水群組好幾個損友，不約而同傳給我的一段文字，後來已經證實是假新聞，但卻堪值思考。這則假新聞的內容，是講述一位美國新澤西州的女孩子，因要控告父母而聲名大噪。她提出訴訟的理由是：「未經我同意，你們生我出來，就有責任養我一世。」

即使新聞是假的，但她在「TikTok」的追隨者，在我寫這篇稿時，已增至十萬有多，而她覺得自己父母應該養自己一世的影片，竟有五十二萬點讚！這證明甚麼？就證明有超過五十萬人同意她的觀點：「父母未經我同意，生我出來，就該養我一世。」而這個點讚正不斷增加。

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「我仲以為做孝順『的』父母，只不過係我哋東方人嘅迂腐思想。」好事之徒說：「我一直對西方父母培育子女方式嘅認知就係：父母供書教學，養到你十八歲，就趕你出門口，自己去搵方法養活自己，佢哋作為父母嘅責任已經完成，可以去歎世界。然而，世界變了，大家覺得我哋需唔需要重新審視我哋嘅人生價值觀？譬如養兒防老、積穀防饑呢啲老掉大牙嘅價值觀？今日呢單你可以當佢為咗呃like而製造假新聞，但係難保日後真係可能會發生。」沒有最荒謬，只有更荒謬的現實是：養兒防老這個觀念，早已追不上潮流，而為人父母者，離「必須養下一代一世，否則犯法」不遠矣。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「養一世」

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