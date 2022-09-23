【親子餐廳】麥當勞紅磡站變身Baby Shark主題餐廳　與郭富城聯手推開心樂園餐圖書

▲ 麥當勞與Baby Shark合作推出全新環保圖書系列，並邀請了郭富城擔任環保大使。（有關機構提供）

麥當勞宣佈與Pinkfong Baby Shark合作推出全新環保圖書系列，並邀請了星級爸爸郭富城擔任環保大使，鼓勵減少使用一次性塑膠，攜手推動環保教育，為一眾小朋友帶來綠色新學年。

▲ 郭富城與女兒最愛的Baby Shark合作。（有關機構提供）

香港麥當勞今次聯同Baby Shark於新學年，為開心樂園餐推出全新系列一共六本圖書，分別有：「減塑學堂」、「飲管NO!NO!NO! 」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼NO WAY」及「大戰垃圾大魔王」，均取材自Baby Shark一家的日常生活點滴，內容涵蓋減塑、減少浪費和節能的訊息，以趣味的故事教育下一代建立正確的環保概念。

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最新影片推介︰

一連三星期各推2本圖書

由9月23日一連三星期，每星期會推出兩本Baby Shark圖書，凡惠顧任何開心樂園餐，即可獲一本Baby Shark圖書。每本圖書結尾更特意附上小遊戲或填色圖，讓家長與孩子一起學習，透過互動的方式明白箇中道理，以從小培養環保的習慣，一同保護地球。Baby Shark圖書系列數量有限，換完即止。

▲ 開心樂園餐推出一共六本Baby Shark圖書。（有關機構提供）

同時，麥當勞亦特別邀請了郭富城擔任環保大使，一同宣揚環保減塑。身為人父的郭富城坦言：

我們常說父母就是孩子的第一位老師。在他們成長過程中，我不時提醒兩位女兒要保持一顆愛護地球的心。培養環保意識並非一朝一夕，更要從小事做起才能逐漸養成生活習慣。

對於Baby Shark合作推出的圖書亦感到非常興奮，尤其自己兩位女兒特別喜歡Baby Shark，期待為大女和細女講這些環保故事，享受親子共讀時光。即刻【去片】觀看環保大使郭富城及Baby Shark合作的環保宣傳短片。

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即日起，Baby Shark更會登陸位於紅磡站的麥當勞餐廳，讓一家大細彷彿置身Baby Shark樂園。餐廳以Baby Shark和其他一眾角色進行佈置，由扶手電梯開始就會見到Baby Shark的蹤影，然後透過貼在地下的繽紛貼紙標記引路，即可到餐廳後方的室內兒童樂園區。

瞬即映入眼簾是Baby Shark主題的「環保互動巴士站」、「環保立體大圖書」，以及「齊齊減塑找不同」，讓一眾小朋友打卡留念，邊食邊學習環保小知識。

此外，香港麥當勞宣佈全線麥當勞餐廳及McCafé實行「齊齊減塑」，由即日起分階段停止提供塑膠餐具，轉用木餐具，預計每年減少使用約一億件塑膠。

紅磡站麥當勞兒童樂園區詳情

日期：2022年9月23日起

時間：星期一至五，下午2時至6時

星期六、日及公眾假期，中午12時至下午6時

費用：免費開放

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責任編輯︰林綺玲