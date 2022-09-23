【賀國慶MV】學生戴口罩吹笛引熱議　教育局斥部分網民醜化同學予以強烈譴責

▲ 教育局斥網民肆意嘲笑及醜化同學佩戴專業演奏用口罩的行為。（教育局《少年中國說》音樂錄像截圖）

教育局日前發布由41間學校參與拍攝賀國慶MV《少年中國說》，逾400名中小學生表演音樂、朗誦及武術等，其中有女學生戴上口罩吹奏笛子的片段引起網民熱議。教育局今日（23日）強烈譴責有網民對有關片段發表不當言論，斥網民肆意嘲笑及醜化同學佩戴專業演奏用口罩以保障健康的行為，甚至以極度滋擾和冒犯的言辭欺凌同學，已超越社會道德底線。教育局盼社會各界齊聲譴責此類網絡欺凌行為，促使其立即停止，教育局亦會保留追究權利。

教育局今發表「譴責網絡欺凌」政策正面睇文章，指部分人士於網上發表不當言論，無視同學在疫情下為保障自身及工作人員健康，而佩戴專業演奏用口罩是負責任的行為，反而肆意嘲笑及醜化，甚至以極度滋擾和冒犯的言辭欺凌熱心的同學，「此舉實已超越社會的道德底線，其遣詞用字及言論背後的用心實完全無關言論自由」，令人非常遺憾，直斥上述針對年輕學子的網絡欺凌令人齒冷，予以強烈譴責。

教育局強調，罔顧他人感受，在網上作出冒犯行為，令年輕學子名譽受損，甚或承受心理壓力和負面情緒，有關行為絕不容助長。教育局期望社會各界挺身保護年輕學子，齊聲譴責此類網上欺凌行為，促使其立即停止，免令同學遭受進一步滋擾。

教育局指出，音樂錄像拍攝於8月下旬，當時疫情個案數字日漸上升，為保障學生健康安全，所有參與演出的學生必須佩戴口罩，而吹奏笛子的同學所佩戴的口罩屬管樂器者專用的口罩，其他國家亦有採用，局方絕不認同個別人士對專用口罩發表「主觀而非建基於科學實證的評論」。網絡欺凌包括利用圖像、聲音、文字等信息，透過社交媒體、討論區及即時通訊軟件等平台蓄意並持續對他人作出冒犯或滋擾行為，教育局重申絕不容任何形式的網絡欺凌行為損害學子身心，希望相關人士明白網絡欺凌的嚴重性，立即停止相關行為。

教育局又指，音樂錄像推出以來，社會各界反應正面，普遍讚揚同學展現多元才華，充滿朝氣和活力，並反映同學「敢於擔當、奮發向上、心繫國家」的精神，充分體現原作者梁啟超強調少年是國家未來棟樑，少年強則國家強的創作主旨。局方將一如既往，繼續透過不同途徑，鼓勵青少年抱持正面價值觀和態度，培養家國情懷和國民身份認同，自強不息，盡責興國。

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責任編輯：馮琪雅