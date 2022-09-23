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【火化服務】流產胎火化設施「永愛堂」下周一啟用　內設紀念花園及悼念活動室等

社會 19:58 2022/09/23

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食環署今為「永愛堂」舉行開幕儀式。（政府新聞處）

位於葵涌火葬場、供未滿24周的離世胎兒的火化設施「永愛堂」今（23日）進行開幕儀式，將於下星期一（26日）正式啟用，提供免費流產胎火化服務。

食環署指，設施名為「永愛堂」象徵永遠的關懷和愛護，設施內有兩個小型火化裝置，並設有接待處、悼念活動室、供撒放流產胎骨灰的專用紀念花園，以及4個可供進行悼念的電子屏幕。火化設施除供流產胎的父母申請外，亦會為本地公私營醫院及其他醫療機構，提供未被領回流產胎的火化服務。

市民可瀏覽食環署網頁，了解有關服務的詳情，並可下載申請表格，連同所需文件，親自或以郵寄、傳真或電郵方式向食環署遞交申請。查詢可致電2570 4318或2365 5321。

環境及生態局局長謝展寰主持開幕儀式時致辭，他說，政府一直積極研究及落實如何整全地優化流產胎的處理，包括設置供流產胎專用安放及火化設施。食環署已2019年4月及2021年8月在粉嶺和合石及柴灣哥連臣角設立「永愛園」，分别提供300及400個流產胎安放位，在未來亦會在沙田石門設立「永愛園」，提供300個流產胎安放位，供市民申請免費使用。

謝展寰（前排右二）、環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群（前排右一）和環境及生態局副局長黃淑嫻（前排右三）聽取食環署人員講解有關火化設施。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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環境及生態局 謝展寰 公立醫院 醫療機構

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