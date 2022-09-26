【兒童護眼】學童上小學前有近視不可輕視　醫生教4招護眼防止變「四眼仔女」

▲ 在學齡前培養小朋友良好的用眼習慣，避免黃金時期有近視。（i-stock圖片）

周街都是「四眼仔」、「四眼妹」，爸媽不想仔女成為「四眼一族」，怎麼辦？有眼科醫生指出預防勝於治療，可知道孩童在小學前近視，長大比較容易變成高度近視。

台灣眼科醫生林于皓日前在facebook專頁「眼睛好朋友 - 和欣視光眼科診所」發帖，分享有關「小朋友可不可以不要近視？」實用資料，林醫生指出相信不想小朋友有近視是許多家長心中的願望。

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林醫生提及預防勝於治療，孩童在小學前近視，長大比較容易變成高度近視，在學齡前就要培養良好的用眼習慣，避免黃金時期就發生近視的狀況。

有一名小一學生，因為喜歡看電視，經常看到目不轉睛，離電視的距離與愈看愈近，讓爸媽相當擔心，父母帶小朋友看林醫生，經視力檢查後發現右眼及左眼都有遠視，度數分別是50度與25度。

4招護眼貼士

林醫生建議該小朋友開始使用低濃度Atropine眼藥水控制，並配合以下4頂良好的用眼習慣︰

1. 坐姿端正，不歪頭、不駝背、不前傾。

2. 用眼距離保持 35cm左右。

3. 用眼20分鐘，看房間最遠處休息20秒。

4. 閱讀時光源700~1000 Lux（照度），繪圖或精細勞作時光源應達到1000~1200 Lux（照度）。

該小朋友經過一年多，遠視度數不但改變，且視力1.0。

預防勝於治療

林醫生強調假如近視開始的年紀愈小，上升的速度愈快，未來高度近視的機率也愈大，因此孩子3歲後開始聽懂大人指示，建議可定期視力檢查，4歲前至少要完成第一次的視力檢查。小朋友愈早開始定期檢查，愈能掌握孩子的視力狀況，才能達到預防勝於治療的目的。

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責任編輯：王明芳