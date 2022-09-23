【放寬檢疫】「0+3」懶人包　登機前、抵港後注意事項一帖睇清

▲ 海外入境檢疫「0+3」新安排，下周一早上6時開始實施。（經濟日報資料圖片）

特區政府今日宣布放寬海外入境檢疫至「0+3」，下周一早上6時開始，由外國或台灣入境香港，到底有何新安排？

●海外上機前：

Ｑ：要做核酸檢測？

Ａ：不用，只需持有上機前24小時內快速測試陰性結果。

Ｑ：要訂檢疫酒店？

Ａ：不用，可以回家進行醫學監測，或選擇到自己喜歡的酒店住。

Ｑ：要接種疫苗？

Ａ：香港居民毋接種疫苗，可以上機；

非香港居民維持要接種至少2劑疫苗。

●抵達香港機場（Day 0）：

Ｑ：抵港後，要在機場做核酸檢測？

Ａ：要，但做完後即刻獲發「黃碼」，毋須等候結果，即時可以離開。

Ｑ：離開機場，只能乘搭專車，例如檢疫的士？

Ａ：可以乘任何公共交通工具，回家或酒店等結果。

●3日居家檢測期內（Day 0至Day 2）：

Ｑ：可以自由外出嗎？

Ａ：可以，只是無法進入「黃碼」限制地方，例如餐廳、酒吧等指定表列處所。

Ｑ：檢測安排如何？

Ａ：每日要做快速測試；

抵港後第2日亦要做核酸檢測。

●完成居家檢測期後（Day 3起）：

Ｑ：何時起轉成「藍碼」，可以入餐廳、酒吧？

Ａ：抵港後第3日早上，將收到前一日核酸檢測陰性結果，「黃碼」會即時變成「藍碼」，可以進入餐廳、酒吧等指定表列處所。

Ｑ：還要做快速測試？

Ａ：要，抵港後第3日至第7日，每日要做快速測試後，才能外出。

Ｑ：還要做核酸檢測？

Ａ：要，抵港後第4日和第6日，亦要做核酸檢測。

Ｑ：檢疫程序何時才會完？

Ａ：收到抵港後第6日核酸檢測陰性結果後，即可結束檢疫程序。

●在港期間一旦確診：

Ｑ：是否一定會被送去竹篙灣？

Ａ：​​​​​​​不是，可以選擇居家、酒店或到社區隔離設施隔離。

資料來源︰「應對疫情指導及協調組」記者會

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責任編輯：胡偉明