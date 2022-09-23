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【強制檢測】66處納強檢　屯門龍門居、將軍澳維景灣畔、天晉彗鑽海等屋苑上榜

社會 22:12 2022/09/23

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（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月17日至9月23日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月24日或25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：李榮忠

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