【強制檢測】66處納強檢 屯門龍門居、將軍澳維景灣畔、天晉彗鑽海等屋苑上榜
社會 22:12 2022/09/23
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月17日至9月23日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月24日或25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 大圍顯徑邨顯運樓
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 葵涌石籬一邨石泰樓
- 粉嶺榮福中心 5 座
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 大埔頌雅苑頌真閣
- 屯門大興邨興平樓
- 天水圍天愛苑愛濤閣
- 筲箕灣愛東邨愛澤樓
- 馬鞍山欣安邨欣悅樓
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 大埔景雅苑景欣閣
- 上水天平邨天美樓
- 香港仔華貴邨華善樓
- 天水圍天慈邨慈恩樓
- 將軍澳蔚藍灣畔 5 座
- 馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣
- 長沙灣長沙灣邨長泰樓
- 葵涌華荔邨喜荔樓
- 油麻地新填地街 202-214 號東寶閣
- 鰂魚涌太古城元宮閣
- 天水圍天逸邨逸湖樓
- 牛頭角牛頭角上邨常逸樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀好樓
- 橫頭磡富強苑富雅閣
- 藍田安田邨安健樓
- 青衣長安邨安濤樓
- 東涌逸東二邨滿逸樓
- 粉嶺嘉福邨福安樓
- 將軍澳厚德邨德志樓
- 堅尼地城泓都 3 座
- 九龍城尚．珒溋 1 座
- 將軍澳維景灣畔 16 座
- 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓
- 鴨脷洲海怡半島美家閣
- 牛池灣彩虹邨錦雲樓
- 粉嶺山麗苑楹山閣
- 沙田禾輋邨協和樓
- 粉嶺山麗苑杏山閣
- 將軍澳天晉彗鑽海
- 荃灣映日灣 1 座
- 鰂魚涌太古城海棠閣
- 慈雲山慈正邨正怡樓
- 屯門建生邨樂生樓
- 油塘油塘邨美塘樓
- 柴灣佳翠苑耀翠閣
- 大埔富雅花園 3 座
- 柴灣興華一邨美華樓
- 天水圍天富苑朗富閣
- 何文田何文田邨綺文樓
- 沙田碧濤花園怡景閣
- 慈雲山慈愛苑愛勤閣
- 紅磡黃埔花園銀竹苑 1 座
- 鰂魚涌新威園 E 座
- 石硤尾石硤尾邨美亮樓
- 青衣長青邨青柏樓
- 大埔大埔廣場宜興閣
- 大圍隆亨邨樂心樓高座
- 東涌映灣園悅濤軒
- 沙田穗禾苑詠興閣
- 深水埗榮昌邨榮傑樓
- 柴灣柴灣已婚警察宿舍 1 座
- 筲箕愛蝶灣 5 座
污水樣本陽性地點
- 屯門龍門居 2 座
- 屯門龍門居 16 座
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 4 座
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：李榮忠