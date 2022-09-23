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【放寬檢疫】馬時亨：放寬至「0+3」方向正確屬德政　冀港府做好部署「0+0」路線圖

政治 22:47 2022/09/23

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商務及經濟發展局前局長馬時亨。（經濟日報資料圖片）

政府今日宣布放寬海外入境檢疫至「0+3」，商務及經濟發展局前局長馬時亨形容為德政，強調是方向正確，相信可吸引商務客來港，對生意有正面作用，又期望政府部署進一步放寬至「0+0」。

早前曾到外國的馬時亨坦言，現時由海外來港「好辛苦」，因為不單要做核酸檢測，亦要訂檢疫酒店。他續指，相信今次放寬後，可以吸引海外人士，對生意有正面作用。

馬時亨認為，在新的「0+3」安排下，商務客願意來港傾生意，相信他們會回港；但坦言，對於一般觀光旅客，暫時仍會卻步。

另外，海外入境人士，抵港後首3日，仍要受「黃碼」限制，未能到餐廳、酒吧。馬時亨認為，至少由第3日起，可以出去食飯，相信亦可以接受。他又重提，今年初由海外入境香港，需要接受21日酒店檢疫，形容現時放寬已是「好大步」。

不過，他期望，當局就進一步放寬至「0+0」，盡快制定路綫圖，同時要部署多項大型活動，以便屆時吸引旅客來港。他舉例指，2003年沙士後，港府亦曾舉辦活動刺激經濟，相信政府內部現時亦有相關討論。

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記者：胡偉明

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