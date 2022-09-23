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【師生同樂】港大舉辦111周年DJ音樂派對　張翔自爆非自己主掌家中財政大權

社會 22:54 2022/09/23

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港大舉辦111周年DJ音樂派對，張翔透露自己非主掌家中財政大權。（港大提供）

香港大學今日（23日）黃昏於百周年花園舉行「111uminate」DJ音樂派對，為慶祝港大111周年設計的藝術裝置同時於今晚亮燈，港大校長張翔為111周年藝術裝置主持亮燈儀式，並接受互動環節「快問快答」的考驗，與過百位同學及教職員歡渡一個輕鬆晚上。

「111uminate」DJ音樂派對是新學年全面恢復面授課堂後，首個港大同學與教職員共聚的校園活動。張翔表示，今日政府宣布0+3消息令人興奮，隨著疫情逐漸緩和，相信很快就能在校園脫下口罩與各位同學相見。張翔與妻子在「快問快答」環節中，被問到在家中誰主掌財政大權，張翔妻子直言「當然是我」，張翔亦笑稱自己對理財不太在行，而妻子則是主修商業。

電機工程四年生吳迪希表示，難得有機會舉行大型活動，不同舍堂及學系的同學聚在一起。有參與舞台表演的文學院三年生Arah Owh表示，從未感受面對面的校園活動，大家能夠聚在一起享受、表演，實在是太好了。

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責任編輯：李榮忠

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