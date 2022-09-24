【欺凌疑雲】網傳康怡廣場男學生遭8人包圍兼輪流打背脊　英基南島中學正調查事件

▲ 有街坊目擊多名男學生圍住1名男生，疑似輪流拍打該名男生。（專頁提供圖片）

網傳太古康怡廣場發生學童欺凌疑雲，「IB狀元搖籃」英基學校協會屬校學生亦捲入事件，有專頁昨午（23日）引述市民目擊商場內1名男學生蹲在地上，遭多名男生包圍，期間疑遭輪流拍打背脊並「愈打愈大聲」，直至目擊途人喝止眾人才散開；但亦有人報稱是涉事學生，否認事件涉及欺凌，稱當時只是在「玩包剪揼」，玩輸便要被打。據悉發帖的社交平台專頁已向被指涉事的英基南島中學查詢，獲回覆稱正進行調查，本報亦已向教育局及英基查詢，正待回覆。

有人否認事件涉及欺凌 「只是玩包剪揼玩輸被打」

據太古一個地區專頁昨在facebook及instagram發帖稱，接獲街坊報稱目擊學童欺凌事件。本報接獲事發時由途人拍下的相片，顯示被包圍的該名男生低頭蹲在地上，正被8名男生包圍，大部分人身穿校服，其中1人正舉起右手，疑似準備拍向中間的男生。綜合帖文及目擊市民所述，事發昨午約1時55分，康怡元氣壽司門外有一群男生聚集，目擊途人聽到傳來「拍拍聲」，遂上前窺探才察覺中間有1名男生被圍住，並聽到該班學生當中有人講英文，該目擊者稱：

有堆男仔喺度打緊中間一個踎咗喺度嘅男仔！中間個男仔冇反抗，只係抱頭踎喺度俾佢哋好大力打背脊！

目擊者又形容「唔係典型嘅一拳一拳打落去，係間斷聽到『拍一聲』」，懷疑各人輪流拍打該名男生，又提及當時有不少食客正等位入座，見狀卻無人出聲制止，拍照的目擊者原本打算找商場保安協助，但見情況嚴重便立即回頭叫停，「佢哋愈打愈大力，我大嗌問佢哋做乜事，佢哋就散開！」被打男生站起來後跟其他男生「拍膊頭」，目擊者質疑是「扮friend」，並擔心被打同學平日遭受更嚴重欺凌：「公開場合佢哋都咁做，肯定平時做得更加過分」。

網上帖文、事發相片及校方回覆即看：

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大批網民促刪帖 專頁引述校方正調查事件

帖文一出，引來大批網民以英文留言，認為事件不涉欺凌，只是學生之間「開玩笑」（joking）、純屬誤會（misunderstanding），並批評專頁公開照片會引起學生麻煩，要求刪帖。

有人更自稱是涉事學生，聯絡專頁回應否認欺凌，解釋當時只是「玩緊包剪揼」，「輸左嗰個要俾人打一巴」，惟該專頁管理員認為「聽落呢個遊戲根本都唔應該玩啦，而且係由圍住果班人講，可信性唔高。」

據專頁引述英基南島中學校長Carolyn Andrews回覆電郵表示，感謝該專頁關注事件，校方亦有留意到社交平台相關帖文，並正調查事件。被指涉事的南島中學港島南區黃竹坑，是「IB狀元搖籃」英基學校協會屬下其中一間國際學校，7至13年級全年學費介乎137,600元至159,300元，跟多間英基屬校一樣，今年國際文憑大學預科課程（IBDP）考試亦有誕下IB狀元。

教育局「欺凌」定義：以眾欺寡不斷傷害別人

本報已向英基及教育局查詢事件，正待回覆。對於今次事件是否涉及欺凌，網上爭議不絕，而按教育局網頁列出「欺凌」定義，是指「一個人或一群人，以強凌弱或以眾欺寡，恃勢不斷蓄意傷害或欺壓別人的行為」，涉及拳打腳踢、掌摑拍打等的「身體/行為暴力」，屬4類欺凌行為之一。

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記者：馮琪雅