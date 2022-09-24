【食用安全】麵包和穀物早餐是超加工食品 研究揭日食一份增18%早死風險

加工食品邪惡，「超加工食品」更邪惡！有歐洲大學研究早前指出，「超加工食品」除了炸雞塊、汽水和雪糕等，連穀物早餐和大量生產的麵包也是「超加工食品」，它們被添加大量防腐劑、色素和味精等，容易令人暴飲暴食，有機會導致早死，每日進食多一份早死風險增18%，若日吃4份「超加工食品」，死亡風險增62%。有本港營養師亦提醒，「超加工食品」已無處不在，甚至餐廳食肆都是用「超加工食品」再加工，提醒家長應盡量避免兒童吃「超加工食品」。

法國與西班牙學者早前分別發表有關「超加工食品」（ultraprocessed foods）的研究報告，雖然兩個報告仍未能證明超加工食品跟早死的直接因果關係，可是當中確有增發健康問題的可能。

西班牙納瓦拉大學（University of Navarra）的一項研究，從1999至2014年期間分析1.9萬名20至91歲人士，每隔2年評估他們的飲食習慣，研究期間共有335人死亡。結果亦顯示，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。

巴黎大學（University of Paris）的研究則在5年內追蹤10.5萬成年人，每年評估他們的飲食習慣2次，學者結合其飲食、健康和生活習慣等資料分析，發現每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險。

巴黎大學的Mathilde Touvier博士認為，「超加工食品」的消耗量迅速上升，未來幾十年罹心血管疾病的人或會增加。雖不能斷言吃加工包裝食品就導致早死，但吃超加工食物和有損健康有關係，是相當重要。去年亦有研究指「超加工食品」會增加患癌症的風險。

何謂「超加工食品」？

加工食物是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。

「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

十大「超加工食品」

加工肉食，如腸仔

穀物早餐

罐頭湯

汽水

雞塊

蛋糕

朱古力

雪糕

大量生產的麵包

加熱即食食品，如叮飯和即食Pizza等

美國哈佛大學醫學院的刊物《Harvard Health Publishing》曾發表文章，解釋何謂「超加工食品」及其對健康的影響。文章引述一項發表在《英國醫學期刊》（The BMJ）的研究，指收集了10萬名法國成年人在5年間的飲食記錄，研究人員發現，進食更多超加工食品的人患心血管疾病、冠心病和腦血管疾病的風險更高。雖然此類大型觀察性研究並未證明到因果關係，但研究確實表明超加工飲食和心血管疾病之間存在關聯。

註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

對於研究所指大量生產的麵包亦屬「超加工食品」之一，Leslie認為，由於不少麵包生產商為了提高生產速度及生產量，以及保持產品質量，在中央工場製作時會加入大量添加劑，例如加入膨脹劑以增加發酵速度，

這些加工麵包大多是機械式生產，所以其製作過程與我們聯想有很大出入，而這些加工工序令其營養價值遞減。

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責任編輯：羅嘉欣