【稚子無辜】妻焗死3孩伴屍5天被捕 韓星自責10年墓前淚訴：天堂再見

南韓資深演員金太亨（音譯，김태형）妻子10年前焗死3名孩子，且伴屍5天被捕，案件震驚韓國。金太亨10年後接受訪問時坦言，至少無法理解妻子當時舉動，他在孩子墓前淚訴：我們天堂再見。

綜合外媒報道，2012年，一名女子在旅館焗死8歲、5歲和3歲孩子後，伴屍5天後遭逮，消息震驚全韓，而該名女子就是史劇演員金太亨的妻子。當時他在收到妻子訊息說「帶孩子們去吹風散心」後失聯，報警後約一周，得知3孩已離世。

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金太亨事件10年後，日前接受媒體訪問時坦言，至今都無法理解為何妻子當時會有此舉動：

在我記憶裡她是很好的媽媽，對孩子很好也很大方，但隨著時間一天天過去，可以感覺得到她對孩子們的態度越來越兇，也變得容易不耐煩。

報警尋妻和孩子們共7天時間，他擔心到無法進食，只是一直喝酒，得知消息後還要面對外界輿論，這更令他感到難受。

金太亨為了逃離外界輿論，趁深夜帶著媽媽離開首爾，到老家住了5年，期間自責沒能守護孩子，也曾一度輕生，每天將對兒子們的思念寫進筆記本，也在父母的陪伴下才有勇氣繼續生活：

我寫下了『到天堂再見』，（為了達成這個約定）所以我得努力生活才行，因為去地獄就見不到了…所以我真的…每天都下定決心、下定決心，又感到自責不已，但我必須努力活下去才能到天堂與孩子們相見。

金太亨妻子於2013年遭判20年有期徒刑，將在2033年出獄，金太亨曾去申請探監但被拒絕，實在太想知道原因的他選擇寫信的方式，但到現在還是不知道妻子這樣做原因，去便利商店買3條軟糖到墓地探望孩子們時，他強忍著淚水拍著墓碑，就像在摸孩子們的頭一樣：

爸爸會努力生活，之後就去見你們，要等我喔，一定要等我。

訪問曝光後，大批網民替金太亨感到心痛，「為什麼要殺害孩子」、「警察問了也不說，（金太亨）到現在都不知道原因…去探監也被拒絕，唉」、「怎麼這樣對無助又弱小的孩子」。

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責任編輯：羅嘉欣