【感謝醫護】每日疫情記者會明起暫停 市民難忘張竹君連續72日主持

▲ 張竹君醫生曾經連續72日主持疫情記者會。

特區政府宣布自9月26日放寬海外入境檢疫至「0+3」，衞生防護中心也宣布，因應本地疫情漸趨穩定，由9月25日起，每日舉行的2019冠狀病毒病個案最新情況簡報會將暫停，並改以新聞稿公布每日陽性個案數字，定期更新「2019冠狀病毒病專題網站」的資料，以及透過社交媒體等發放相關資訊，大批市民感謝張竹君醫生、 歐家榮醫生、何婉霞醫生等人每日不間斷的付出，希望他們可以休息下。

自從疫情爆發以來，政府每日下午4點半舉行2019冠狀病毒病個案最新情況簡報會，向市民發佈最新的疫情資訊，並由衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生 歐家榮醫生、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理） 何婉霞醫生、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業醫生、醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻醫生等人代表出席。

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2020年疫情高峰期，張竹君醫生連日主持記者會，曾被錄得72日沒放假。有傳媒曾經在記者會關心張醫生精神與健康狀況，問及她每日工時、工作量、多久沒放假、政府內部是否有人分擔工作量。張醫生回應時，感謝傳媒關心，但並無透露多久沒放假。她表示，

署長、總監要不斷開會，好多同事亦有其他工作，我唔係工作時間最長嗰個，可能仲係好啲嗰個。

張竹君幾乎不間斷出席衛生署記者會，醫管局前質素及安全總監區結成曾經於其個人Facebook專頁引述友人評價，指張竹君「任勞任怨，勤力非常」，稱讚她：「說話溫文爾雅，不徐不疾，工作態度認真專業。」

多次前往疫區視察

2004年張醫生於衛生防護中心成立之初，已先後擔任中心首席社會醫學醫生，以及監測及流行病學處首席醫生，處理及控制傳染病工作的經驗豐富。及至2007年，張醫生由升為顧問醫生，凡本港或內地爆發傳染病，她也會向公眾交待情況。

多年來，她曾處理2005年四川豬瘟、2008年腸病毒、2013年中東呼吸綜合症等．同時，她也多次前往疫區研究疫症傳染情況及特性，如2005年四川豬瘟。當時她與多名專家一同去了解當地化驗工作運作及疾病傳染機制，並適時向香港市民匯報情況。今年1月中，她也前往武漢了解疫情，包括調查病例群組、防疫措施及臨床處理。

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責任編輯：羅嘉欣