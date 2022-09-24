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【倫常悲劇】24歲前童星槍殺親母獲判刑　姐姐崩潰：害怕他出獄

健康 09:14 2022/09/24

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24歲前童星槍殺親母，今獲判刑。

童星出身的24歲加拿大演員Ryan Grantham，自9歲入行，曾參演美劇《河谷鎮》（Riverdale）、《狙魔人》（Supernatural）等作品，2020年疑似受精神病問題困擾，在家中從背後槍殺正在彈鋼琴的母親。本月22日，Ryan Grantham判決有結果，他被判處終身監禁，14年後可申請假釋，令其姊憂慮，「害怕他真的會出獄」。

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綜合外國媒體報道，Ryan Grantham在2020年3月31日於溫哥華家中犯案，當時他趁母親彈鋼琴不留神，從背後向母親的後腦開槍，而犯案後他再計劃駕駛裝滿槍枝、彈藥、燃燒彈及地圖等的車輛，打算暗殺加拿大總理杜魯多。

Ryan Grantham的姐姐Lisa Grantham在2020年4月1日，因持續聯絡不上母親，回家才發現母親已遇害。Ryan Grantham被捕後，曾表示犯案有「彩排」，而他亦有用影片拍攝母親遺體。在審訴期間，檢控官曾交出兩份精神報告，顯示Ryan Grantham在犯案前數個月，證實患上嚴重抑鬱症。

本月22日，Ryan Grantham由原本的一級謀殺罪，被改判為二級謀殺罪成，判處終身監禁，14年內不得假釋。對於他14年後可申請假釋，其姊Lisa Grantham表示難以接受，想到媽媽被手足殘殺，她和阿姨都非常懼怕弟弟出獄。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 精神病 抑鬱症 罪案 演員 謀殺 加拿大 溫哥華

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