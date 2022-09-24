【罕見個案】9個月大男嬰確診引致心急炎二度確診 台中榮總：機率只有億萬分之一

▲ 男嬰的情況非常罕見。

確診感染新冠肺炎是否終生免疫？台中市1名9個月大的男嬰今年7月中旬確診，送院後確診造成急性心肌炎，經過緊急插管、洗腎後留院7周康復出院，豈料9月下旬二度確診。台中榮總表示，男嬰二度感染的原因不明，確診造成急性心肌炎後又重複確診，機率只有億萬分之一，非常罕見。

綜合台灣傳媒報道，二度確診的男嬰只有9個月大，沒有接種新冠肺炎疫苗，他今年7月中旬第一次確診，CT值20。台中榮總表示，男嬰起初出現煩燥不安、難以入睡、食慾不佳及嘔吐等症狀，疑似急性腸胃炎，開始發燒、意識不清、呼吸困難及膚色蒼白，懷疑是急性腸胃炎而被送到台中榮總急診。

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院方表示，男嬰送院後病情急轉直下發生休克，經診斷為COVID-19確診引發急性心肌炎，Ct值20，懷疑是被6月確診的堂兄傳染。院方其後為男嬰進行緊急插管和施以人工心肺及洗腎等急救措施，10天後成功移除人工心肺及停止洗腎，並於住院7周後順利康復出院。

直至9月中旬，男嬰出現咳嗽及流鼻涕水等症狀，送院檢查後證實二度確診且Ct值15，男嬰的父母也確診。院方表示，男嬰符合疾病管制署重複感染定義，即首次感染超過1個月以上又出現新的症狀，且Ct值小於27。至於重複感染的原因不明，可能跟大病初癒或個人體質有關。

台中榮總引述英國統計，成人發生新冠重複感染的機率是0.73%，而兒童發生重複感染的機率約為0.68%，當中5歲以下的孩童重複感染的機率約0.2%左右，約7成會重複感染的孩童是有潛在疾病。以這個男嬰為例，因為確診造成急性心肌炎後又重複感染，機率只有億萬分之一，個案非常少見。

至於美國疾病管制署的統計，新冠病毒引起的心肌炎大約萬分之一，造成急性心肌炎可能更少，約百萬分之一，主要發生於16歲以下兒童及75歲以上長者，而且孩童確診造成的心肌炎是一般病毒造成心肌炎的36倍。

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責任編輯：王明芳