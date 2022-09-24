【COLLAR成員】舞者佩服SoChing堅強照顧阿Mo　感慨一對小情人美好人生被糟蹋

MIRROR演唱會發生意外近2個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍留醫。一眾有參與MIRROR演唱會的舞蹈員，在日前與阿Mo的家人及女友蘇芷晴（SoChing）見面。

一眾舞者在日前分別在個人社交平台上載當日會面的相片，以及藉此抒發心中感受。當中，舞者都有提及阿Mo女友SoChing（蘇芷晴）因受此不幸事件折騰而消瘦及精神不振。

同樣是舞者、與SoChing（蘇芷晴）好友的Carol Yip，在昨天（9月23日）深夜於個人IG story發文，講述見SoChing受此事件折磨而心痛，同時佩服對方的堅強，寫道：

你們合水知道他們有多努力嗎？

依件事既（嘅）發生對佢地（哋）黎（嚟）講係一個地獄...

原本一個美好，甜蜜，充滿夢想的人生就咁被依個不知道是否意外的'意外'糟蹋了..但佢哋好努力地選擇了面對同振作... Soching本來唔係一個好堅強既（嘅）女仔，而依件事發生後我哋所有人超級擔心佢，好怕佢自己一個人面對唔到..但係事件發生一個月了，佢每一日都好堅強為身在醫院的阿Mo作任何準備，陪伴，就算好累，情緒唔ok，好難過，佢每一日都掛住'無事'既（嘅）微笑去面對，去見阿Mo，而我知道佢真係過得一啲都唔容易，事（試）問一個女仔點面對到？佢真係好叻...

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同時，她呼籲大眾繼續關注事件，同時要求有關方面盡早有所交代：

係（喺）到好希望大家繼續關注一件事

唔好忘記依件事，一個人既（嘅）力量係唔夠...

望下到依家都未有人出黎（嚟）交代同負責依件事？

一個好好地既（嘅）人生一夜間變成咁...

只希望Mo,Soching,佢地（哋）既（嘅）家人,Dancer們,佢地（哋）身邊既（嘅）人可以重回以前美好既（嘅）人生...

還佢地（哋）一個公道一個交代一個合理既（嘅）原因...

請繼續為堅強既（嘅）Mo祈禱

至於SoChing也在今天（9月24日）凌晨於個人IG story轉發Carol Yip的發文，並回覆寫道：「好感恩身邊有你一直在旁」

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