【奧鹿掠港】奧鹿增強為強烈熱帶風暴　料周一進入本港800公里範圍

▲ （天文台網站截圖）

天文台預測，今日（24日）部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，受東北季候風影響，未來兩三日風勢頗大，星期日部分時間有陽光，星期一稍後及星期二有幾陣狂風驟雨。

另外，熱帶風暴奧鹿已增強為強烈熱帶風暴，上午10時集結在馬尼拉之東北偏東約770公里，預料向西或西南偏西移動，時速約22公里，今明兩日移向呂宋一帶，並在下週初至中期橫過南海中至北部及逐漸增強，並在下週初至中期橫過南海中至北部及逐漸增強，同時受東北季候風的共同影響下，南海北部及廣東沿岸風勢仍然頗大及有驟雨。而一個廣闊低壓區會在下週中至後期為南海帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。

根據天文台的熱帶氣旋路徑資訊 ，奧鹿將於周一進入本港800公里範圍，屆時中心附近最高風速達每小時105公里，奧鹿並預計於周二升格為颱風，按預測會逐漸離開本港800公里範圍，且隨後一日風勢也會逐漸減弱，回復至熱帶氣旋。

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責任編輯：黃小冰