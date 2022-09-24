【童言無忌】搭𨋢被男童問「住一樓唔行落去」　港男不忿男童無禮貌無家教惹熱議

▲ 大家點睇呢？

低層的住戶沒有搭𨋢的權利？家住1樓的網民日前入𨋢時遇到一對幼稚園男童及爸爸，男童見到他在1樓入𨋢便對爸爸講：「住一樓都唔行落去」，而父親沒有回話，只摸摸兒子的頭，樓主不忿男童沒禮貌，家長又不教仔，樓主直言被男童歧視。不過很多網民卻指小朋友直話直說，並非有歧視成分，而家長可以有更好的處理手法，本來事件引發網友另一番辯論，覺得住高層或低層都有權利搭𨋢。

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樓主投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」留言指：「話說有一日，於早上返工時間，正在去搭𨋢落樓出門，入𨋢時，內有一對父子，細路著緊幼稚園校服，我入𨋢後，聽到細路同老豆講：『住一樓都唔行落去。』爸爸聽完冇回應，只係摸摸細路個頭，估唔到，住一樓搭𨋢都會俾細路歧視㗎！點解你住1X樓就可以搭𨋢而住1樓唔可以搭𨋢落樓呀！？成棟樓成3X層，有晒樓梯，你哋趕時間都可以行樓梯㗎！重唔去行？睇見個仔咁冇禮貌，個老豆都唔去話佢，重要摸摸頭就算，真係覺得有點樣嘅老豆，就有點樣嘅仔！」

投稿引起激烈的網民反應，有人撐小朋友只是心直口快，不是歧視樓主，也不算沒有禮貌。也有網民覺得如果非身體有問題，住1樓真的不用搭𨋢，因為等𨋢更加費時，有同樣住在低層的住客，指自己平日真的只會行樓梯。有住高層的網民認為，朝早要等𨋢已經心好累，去到1樓還有人入𨋢真的會嬲爆，更有人指住低層的撳完𨋢再行樓梯更討人厭！

點擊下圖，看網民留言：



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文章已獲「生仔要考牌」授權

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