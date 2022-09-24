【好聲好戲2】蘇韻姿樊亦敏袁文傑爭冠軍　汪阿姐爆金句激勵TVB配音員

由阮兆祥及馮盈盈主持的TVB聲演真人騷《好聲好戲》第二季決賽將在今晚播出，晉身決賽的參賽者分別為蘇韻姿（Andrea）、樊亦敏（Amy）及袁文傑，成《愛‧回家之開心速遞》演人混戰。

決賽分兩回合進行，分別為「升級聲戰」及「三強混戰」。在首回合「升級聲戰」中，以屈機表現殺入決賽的蘇韻姿孖住李凱傑聲演《義不容情》；孖住翟耀輝聲演《誓不低頭》的袁文傑，配音時表現激動郁手郁腳；至於 Amy 則夥拍陸惠玲聲演《不是冤家不聚頭》，化身嘮嘈奶奶。

由於首個回合三位參賽者皆出現不同程度失誤，戰況陷入膠着狀態，難分高下。

至於到「三強混戰」，三位參賽者須一同聲演經典粵語片《如來神掌怒碎萬劍門》，能否還原粵語片腔口及韻調將成為致勝關鍵，到底最終誰能脫穎而出，成為《好聲好戲》第二季「傑出聲演總冠軍」？將在今晚揭曉。

【好聲好戲2】袁文傑揮低李佳芯晉身決賽 與蘇韻姿+樊亦敏爭獎變《開心速遞》內鬥

▲ （左起）主席評判陳德森、汪明荃、盧國權。

阿姐爆勵志Bite

另一班專業配音員的超班表演示範亦是決賽焦點所在。盧國權率領陸惠玲、張頌欣、李凱傑及翟耀輝壓軸聲演《逐個捉》，是《好聲好戲》有史以來最多配音員同台演出的一

次，堪稱神級教材。

一班專業配音員使出渾身解數，精湛演出贏盡全場掌聲，阿姐大讚：「我夠膽講全港最Top、最專業嘅配音員，絕大部分都喺 TVB，因為有你哋TVB先至有咁多精彩嘅配音作品，唔好等到有《好聲好戲》先記得佢哋！」

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導師龍天生及黃鳳英則合體聲演《不是冤家不聚頭》，大晒「寒戰式」疊聲鬧交大法，平時愛鬥嘴的二人合作時配合得天衣無縫，陳自瑤聽畢不禁起哄驚嘆：「簡直係最佳配音螢幕情侶！」

另外，上季總冠軍陳自瑤和打氣藝人JW亦會上台「過嘴癮」。

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