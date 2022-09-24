【0+3】孔繁毅料本地個案未來數周回落到2至3千宗　倘輸入個案沒反彈可進一步放寬至「0+0」

▲ （資料圖片）

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今（24日）在電台節目中表示，支持政府將機場抵港檢疫將改為0+3，認為對本港風險不大，亦料本地個案數周後或回落至2000至3000宗，屆時若輸入數字及比率均沒反彈，維持在5%以下，便有條件放寬至「0+0」。

機場入境檢疫安排周一起放寬至「0+3」，登機前核酸檢測也改為快測，孔繁毅相信，對本港風險不大，指飛機內換氣率每小時達12至15轉循環，等同於醫院的負氣壓病房，基本上傳播風險非常低，而且入境人士抵步後亦會做核酸檢測，再加上大部人已接種疫苗或者曾經感染，社會本身有足夠本身混合免疫，無需太擔心。

孔繁毅表示，目前本港單日確診個案維持在5000宗左右水平，較兩周前的1.2萬宗高峰下降得很快，料數周後本地確診個案或可再下降至2000至3000宗，甚至更低，他認為若屆時，輸入數字和比率維持5%也以下，沒有再反彈，便有條件進一步放寬至「0+0」，甚至取消黃碼安排，只要求抵港人士在指定日子核酸檢測，相信對於來港旅遊或公幹人士吸引力更大；而本地也有條件再放寬食肆、宴會人數等限制。



被問到何時可解除口罩令，孔繁毅就表示，口罩可預防流感等上呼吸道疾病，冬季在交通工具或室內場所仍要帶口罩，至於室外則要視乎世衛何時宣佈疫情大流行完結。



孔繁毅稱，幼童疫苗約2至3星期後抵港，相信當局會跟快為幼童接種，但暫時無數據支持幼童「溝針」 ，但根據成人數據，若半年後接種第四針加強劑時轉針，安全性較高。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰