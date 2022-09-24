【自私霸位】女子停車場人肉霸位與人爭執 激動撞花私家車被揶揄得不償失

香港地人多車多，近年政府力推的電動車充電車位，更加是「一位難求」。有港男車主在社交網站透露日前在粉嶺華心邨停車場遇到人肉霸位事位，難得在停車場找到空位泊車充電，但卻被一名黃衫女士企定定霸著。女子更用帶鄉音的廣東話，聲大夾惡堅稱「我嚟先架，架車依家兜緊過嚟」，堅拒離開車位。擾攘期間女子情緒激動，大力開車門欲與男事主繼續爭論，卻不小心撞花旁邊另一輛正在充電的私家車。不少網民批評霸位女子行為自私，更有網民抵死回應「呢啲係咪叫做得不償失啊!」

影片推介

港男事主在facebook群組「大埔 TAI PO」上載有關影片，稱事發在粉嶺華心邨停車場。從短片可見，該名身穿黃色格仔衫的女子站在充電車位內，見到有車輛駛近打算泊車仍扮睇唔到。拍片的男事主駛到空位旁邊打算泊車，並要求女子離開。但女方卻用帶有鄉音的廣東話，表示「我唔係霸位，我嚟先架，我架車兜緊過嚟」。男事主要求女子讓開，但霸位女子仍然不為所動，故事主直接落車質問她何解要霸着車位，「停車場都人肉霸位，呢度唔係咪錶喎，唔係啊嘛？」。

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面對連番質問，霸位女子繼續扮無事，隨後更揮手示意駕駛白色電動車的白衫男司機駛進車位停泊。男事主質疑對方「為咗慳半個鐘泊車優惠，喺度兜圈」，故著女子霸著車位，因此事主再次質問女子為何要人肉霸位。此時，白衫男子下車拉著女子上車打算離開，但女子不憤男事主拍片，要求男事主刪除影片，否則報謦處理。

白衫男司機見狀即時推她返回車廂，但女子掙扎期間氣憤大力開門，不小心將車門撞向另一部停泊在隔離車位、正在充電的白色私家車車頭位置。白衫男司機其後無奈舉機拍攝反擊，反斥男事主「好似個場係你咁樣，所有人都覺得個場係你，都唔講道理」，又指「我叫你走又唔走，你而家阻住條路呀」，並察看撞花車頭的情況。影片最後並無交代後續如何處理，因此不知道最終有沒有報警。

不過，大批網民看完影片都批評霸位女子行為自私，「人肉霸位仲講到自己冇錯咁，落車仲開門撞埋人架車，真係抵死」、「車又泊唔到，仲要撞落人哋車頭」；也有網民認為最無辜的是白衫男司機無辜，「係咁叫個女人走，死都唔走，然後仲要揩花道門！成件事真係好好大浸𤓓味」，又估計撞花車頭隨時要賠數千元，慨嘆「有時計得啲細數太盡就嘔返凸後」。

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責任編緝：陳珈希