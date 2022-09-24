【新冠疫苗】蔡若蓮在學校接種活動打第4針疫苗　再籲家長盡早帶子女打針

▲ （蔡若蓮Facebook截圖）

教育局局長蔡若蓮今早（24日）到香港教育工作者聯會黃楚標學校為「學校疫苗接種日」活動打氣，並接種第4劑疫苗。蔡若蓮稱，本月及下月教育局不同分區的學校發展組與當區民政事務處、校長會、辦學團體及學校等合作，接力舉行疫苗接種活動，歡迎透過學校報名參加。

蔡若蓮表示，看到不少重症的兒童個案需要深切治療及有兒童染疫後死亡，令人痛心，一直鼓勵家長和學校充分利用政府提供的不同途徑安排學生接種疫苗，合力保障他們的健康，欣見是次疫苗接種活動合共有300多名同學和家長報名參加，當中不少同學包括幼稚園生接種第三劑疫苗，而家長對子女能在學校熟悉的環境接種疫苗都表示方便及歡迎。

她又稱，為提高學生的接種率，進一步加強學校的保護屏障，教育局將提高參與課外活動及中學全日面授課堂需完成接種疫苗的劑數，而在9月及10月教育局不同分區的學校發展組與當區民政事務處、校長會、辦學團體及學校等合作，接力舉行疫苗接種活動，歡迎大家透過學校報名參加。

她又再次呼籲家長盡早為子女接種疫苗，若他們已接種第一劑及第二劑疫苗，應按政府的最新建議盡快接種第三劑疫苗，以獲得更全面和有效的保護。

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責任編輯：黃小冰