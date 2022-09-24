【零用錢】港媽每周給中五女兒500元要求儲起100元　網民因一個原因指離地

家長有時會很頭痛給多少零用錢給子女才合適？給太多又怕仔女大使，如太少又會擔心他們不夠使。有港媽就在網上討論區出Post，問網民每周給女兒500元零用錢是否足夠？

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港媽交代背景，女兒在九龍塘上學，她每星期給中五女兒500元零用錢，包早午餐及車費，但希望她能每星期儲起100，養成儲錢習慣之餘，也可以在周末的時候有錢跟同學去玩。豈料女兒藉口多，表示在九龍塘吃完飯已剩下不多錢，更想希望加零用，「平時零用錢已經唔夠使，如果要佢儲錢嘅話我就要畀多啲零用錢佢使」港媽遂向女兒表示希望她可以到石硤尾吃飯，「我哋擔心呢個年紀嘅女仔使錢冇分寸」，不過就有網民指港媽的要求有點無理，因為要考慮到女兒的社交問題，不可能要求同學日日陪她去石硤尾。

港媽補充，女兒每星期車費約50元，早餐要外出食，平日不是到石硤尾吃就是到又一城吃，而女兒讀的女校較特別，平日放學後會有補課，無補課的話女兒會留在學校圖書館溫習，基本上5天上學都要外出午膳，預計女兒一周交通費50元、早餐50元、午餐250至300元。

樓主又說，女兒其實很乖，每年只會買3、4件衫，但因為女兒星期六會出街和朋友吃飯，所以想她在星期一至五儲錢供周末出街玩用，並回想自己過去中學100元可以用一星期，而且有錢剩。

港媽指明白通脹嚴重，已提升零用錢金額，但女兒覺得都不足夠，夫婦擔心若不設定一個限額逼她儲錢，「佢連1蚊都唔會儲」、「我哋擔心呢個年紀嘅女仔使錢冇分寸」。

網民見狀就批評一星期早餐只用50元是非常離地，力撐真的不足夠「$500好少，不會再要求佢儲蓄」、「早餐一星期$50？ 感覺有啲離地」，「就算石硤尾食快餐店同茶餐廳都要45至50多元」。一星期要儲100元即每日只能花80元，女兒早可能只能買個麵包，「高中生使費唔會俾成年人少，一樣搭車，早餐，午餐，社交」。

不過，有網民指眼見很多學生使錢「豪到你唔信」，但每個學生成長環境都不一樣，最好一家人協商，如果不是經濟有困難，不用計到太盡。

網民留言，點擊下圖：



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編輯:王明芳