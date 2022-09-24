【店舖阻街】卓永興批商販對執法人員口出惡言　強調會強力執法改變此「劣根性」

▲ （卓永興Facebook圖片）

政務司副司長卓永興昨視察食環署和警方打擊瑞和街店鋪阻街的聯合行動，指有個別商販向執法人員口出惡言，批評他們習非成是，只從自己的利益去看事情，指政府之所以強力執法，就是要改變這種劣根性。

卓永興今（24日）在社交平台表示，部分瑞和街的商販，之前長時間把貨物、發泡膠盒等擺出店外，嚴重阻塞街道，深為當區居民詬病；而該區為對付區內店鋪阻街的問題，自去年九月起採用由食環署和警務處聯手行動的執法模式。在該模式下，兩個部門行使各自的權力，協作檢取移除店鋪阻礙街道的物品，令有關店鋪不只要被罰$1,500的定額罰款，還要算上被檢取貨物的價值，違規成本大增，有關模式有良好的改善效果。

他昨日巡視兩個部門的聯合執法行動時，發現街道確實比以前整潔、暢通，但有個別商販認為行動影響他們做生意，向執法人員口出惡言，並指政府又出罰單又檢走貨物，是否要逼他們領取綜援。卓永興批評，這些人士顯然習非成是，只從自己利益看事情，亦不明白守法的責任和重要性，又指政府之所以要強力執法，就是要改變這種劣根性，以保障一眾市民使用街道的權利。

卓永興表示，店鋪阻街問題根深蒂固，不是短期掃蕩幾次便可竟全功，而是必須長期和密集執法，才能撥亂反正、革除積弊。

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責任編輯：黃小冰