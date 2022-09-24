【減肥大作戰】20歲OL體重3個月內狂飆22磅 醫生揭睡前睇手機乃最大元兇

每日上班忙過不停，每晚睡前看一看社交網站、玩玩手機，相信成為不少港人的睡前習慣。一名20歲OL早前被公司內部調職後，短短3個月內體重突然狂飆10公斤(約22磅)，並有腹脹、便秘等問題。醫生發現她每晚睡前都會玩手機，深信是導致她短時間體重暴漲的元兇之一。

醫生解釋指，「睡前玩手機」會導致晚上睡不著覺，睡眠不足不僅會增加肥胖的風險，亦會增加深宵進食的衝動。當人體越夜吃東西，便會越想吃甜食，大大提高致肥的機會。

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台灣外科醫生陳榮堅在個人BLOG提及，這位女OL患者原本體重只有40多公斤，原本她從事行政助理的職務，每日需將大量文件送往公司不同部門的樓層，因此需要經常上落樓梯，活動量比較大。然而，綜觀她體重暴漲10公斤的時段，正是公司要求她內部調職至客戶服務部，令她突然改為長時間坐在座位接聽電話的靜態工作，加上她每天要處理大量客戶投訴的案件，令她工作壓力突然變大。

陳榮堅引用美國的研究報告指，「非運動性熱量消耗」（Non-Exercise Activity Thermogenesis, NEAT），即休息時的熱量消耗對體重控制也很重要。當NEAT處於低水平時，人體的脂蛋白脂解酶會減少，脂肪消耗量也隨之減少，導致身體沒有活動的地方，比較容易囤積脂肪。

除了突然變成靜態工作之外，女患者亦有「睡前玩手機」的習慣。每當她晚上睡不著時，便會吃東西，尤其是甜食。陳榮堅指出，「活動量少、壓力大、睡眠不足、錯誤飲食習慣」都是引致肥胖的四大元兇，已建議女患者每日最少步行1800步，最好是急步走，並且戒掉睡前玩手機的習慣。假若睡不著，初期可諮詢醫生，適量服用輕微的安眠藥輔助入眠。

經過生活習慣調整後，女患者第一個月已減重2公斤，隨後3個月後更輕了約7公斤，連帶腹脹、便秘的問題也有改善，陳榮堅提醒市民若短時間內急速變胖，應盡早專業意見，以減低復胖的機率。

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責任編輯：羅嘉欣