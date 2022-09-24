【家家有本經】獨力照顧患病媽媽弟妹少理 單身大家姐入不敷出：身心俱疲

▲ 女兒獨力照顧媽媽身心俱疲，更加感到自責。

獨力照顧患病的父母親，心理壓力有多大？馬來西亞一名40+女子向當地報刊心理專欄投稿，剖白自己作為家中長女，因父親早逝弟妹已成家立室，她要獨力照顧患病的媽媽，最近更因疫情影響收入要動用積蓄，她自責自己無法讓媽媽過上開心的生活，因此感到煩惱。

綜合馬來西亞傳媒報道，該名孝順女兒投稿指，自己今年40多歲，爸爸早逝，由於弟弟妹妹已經成家立室，而自己是大家姐兼單身，便承擔起照顧媽媽的責任。媽媽今年60多歲，因身體不太好經常出入醫院。

她形容媽媽的性格愛嘮叨，經常埋怨子女對她不好，弟弟妹妹也很少回家探望。女兒指自己下班後也感到很疲累，也擔心與媽媽起衝突，二人比較少聊天。她憶述有次帶媽媽去看醫生，媽媽對醫生說她覺得活着沒有意義，不想活了，她聽到後感到很難過，也為自己無法讓媽媽過上開心的生活而感到内疚，感到自責。

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受疫情影響收入，女兒稱雖然自己已經省吃儉用，還要贍養媽媽，不但入不敷出，現時已經要動用到積蓄維持生活，

我真的很煩，很煩，我獨自照顧媽媽很累又辛苦，身心疲累！

她形容自己最近對很多事情失去興趣，覺得人生沒有意義，心情也感到非常低落，更萌生厭世的念頭，她想跟家人好好溝通，但不知如何入手。

當地的心理學家則建議，召開家庭會議與弟弟妹妹溝通，讓弟弟妹妹也學習承擔責任，因為學習卸下責任也是一種學習。第二要規劃及調整自己的財務情況，也可以尋求弟妹們的幫助，第三要肯定自己及善待自己，因為持續的自責與否定自己，似乎對自己有欠公平，也無法讓媽媽獲得有品質的照顧。

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責任編輯：王明芳