【最新疫情】今日新增5,190宗確診個案　多7名患者離世【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

本港疫情稍緩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今（24日）出席記者會，交代最新疫情發展。

今日新增5190宗確診個案，包括5038宗本地感染個案及152宗輸入個案，並多7名患者離世。

【16：53】

現場記者多次追問張竹君兩年多以來的感受及深刻的經歷，她均指，不適宜在記者會上分享個人感受，但希望是次為最後一次疫情記者會，並趁這個機會祝大家身體健康及生活愉快。

【16：51】

張竹君指，輸入個案中有32宗在第1至7日在社區監測中心揪出，6宗在第8至10日發現。

【16：46】

張竹君表示，個案數字正慢慢向下，但難預計會回落至什麼水平，或疫情會否再反彈，但希望若反彈也不會太厲害，不會有太多嚴重及死亡個案。

【16：42】

張竹君稱，暫時本港有有幾千宗確診個案，相信較難清零，除非全世界都沒有個案，預計新冠病毒會與人類並存。

【16：40】

張竹君表示，政府會不斷檢視各種防疫措施，若有空間一定會考慮放寬。

【16：35】

疫情記者會明起暫停，張竹君表示，兩年多以來多謝市民忍耐，和對於各種防疫措施的合作，希望大家繼續堅持和努力，希望盡快過回正常生活。

【16：33】

Omicron 變種病毒方面，感染Omicron BA.4或BA.5佔整體個案86.9%；其中感染BA.5佔整體個案80.2％、感染BA.4佔整體個案6.7％、感染BA.2.2佔9.9％、感染2.12.1佔2.2%。

【16：32】

院舍個案方面，有7間老人院舍及1間殘疾院舍出現確診個案，共14名院友疫染，41人被列為密

學校方面，學校今日停課，有4間學校共5個班級需要停面授課1星期。其中元朗公立中學校友會鄧兆棠中學，有兩班要聽課，涉及 3B及2C班，各有4名學生確診，暫未發現關連。

【16：30】

關慧敏表示，多7名患者離世，涉及6男1女，年齡介乎72至93歲，有4人未打齊3針疫苗。

關慧敏表示，現有2114名病人留醫，昨日新呈報4名病人情況危殆，4人情況嚴重，目前共41名病人情況危殆、34人情況嚴重，其中14人在深切治療部留醫。

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記者：黃小冰