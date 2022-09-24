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【餐餐有宋家】「順嫂」梁葆貞張鳳妮激罕現身　古天樂前度黃𨥈瑩轉行美容業

娛樂 16:18 2022/09/24

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因為處境喜劇集數多，拍攝時間長，所以參演處境喜劇的演員都會建立深厚感情，因此各處境喜劇就算拍完一段日子，當中演員多年後都會聚會。陳曼娜在個人社交平台上載《餐餐有宋家》演員聚會的相片。

《餐餐有宋家》在1994年10月10日播出，至1995年5月12日完結，一共156集，參演演員包括宣萱、尹揚明、張鳳妮、鄧兆尊、林偉、黃𨥈瑩、陳曼娜、盧宛茵、梁葆貞等，以及現在娛樂大亨男神古天樂。

從陳曼娜上載聚會的照片，並寫：「「昔日《餐餐有宋家》28 年後如今難得再聚一家！大家談笑風生😄唔記得返家！謝謝兆尊哥讌 (宴) 大家😍」

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從相中所見，出席今次《餐餐有宋家》聚會人士包括當年劇中演毛家媽咪的她，與「女兒」宣萱、「宋家」的盧宛茵、尹揚明，近日從大馬返港的「余家」成員張鳳妮、鄧兆尊。同時還有觀眾已很未見的的「順嫂」梁葆貞、黃𨥈瑩。可是宋家么仔「宋貴」古天樂未有現身。

現年56歲的張鳳妮、47歲的黃𨥈瑩都保養得不錯。二人都是參加港姐入行，張鳯妮在1987年參賽，並獲得「最受佳麗歡迎獎」，1989年參選全國際小姐獲「最上鏡小姐」，之後順理成章入TVB當演員。至1996年離開TVB往馬來西亞拍戲，由此紹認識富商傅仰峰，二人於1998年結婚。之後張鳳妮淡出娛樂圈，定居吉隆坡，並育有三位千金。

黃𨥈瑩

古天樂唯一公開承認女友

至於黃𨥈瑩在1994年參加香港小姐，更獲得最上鏡小姐，之後入行，在2011年約滿TVB後離開，之後退出娛樂圈，轉行投身美容業。

而她正是在演《餐餐有宋家》時認識古天樂，然後二人拍拖，可惜在2001年因性格不合而分手，而黃𨥈瑩也是古天樂唯一入行後公開承認的女友。

另外，現在已86歲的梁葆貞，其父親正是「丑生王」波叔梁醒波，而她因為在《香港八一》至《香港八六》系列演順嫂一角深入民心，「順嫂」成為師奶代名詞，而她在2010年已退出幕前。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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