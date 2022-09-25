【職場射波】打工仔食滯扭親手指請病假 未必是偷懶可能壓力大逃避工作

▲ 打工仔射波可能是壓力大力不從心。

打工仔請假理由多多，有打工仔早前在網上投稿稱，有同事以食滯、屋企漏水、扭親手指等原因請假，引起網民熱議。原來工作態度懶散、射波請病假可能與壓力有關。

香港心理衞生會、英國註冊臨床心理學家程思齊博士在TOPick撰文，指曾有個案工作多年後對工作愈來愈提不起勁，對上司指派的工作皆不願嘗試，甚至感到莫大的壓力而時有藉病假逃避工作。

程博士引述美國心理學家塞利格曼等專家一項實驗，專家把接受實驗的狗困在一個通電的籠子裡，當信號音一響，便給以電擊。狗一開始會嘗試反抗，但由於一再沒法掙脫，便逐漸放棄。之後，他們把狗放到另一個籠子裡，籠子中間由一個很矮的柵欄分成兩邊，一邊通電，另一邊則沒有。當信號音一響，本可輕易逃離電擊的狗卻並沒有行動；相反，牠只倒伏地上呻吟，這現象就是「習得性無助」。

最新影片推介：

她引述研究分析，打工仔沒有鬥志，不願意嘗試，不一定是想偷懶，很可能是陷入了「習得性無助」的心態中。當打工仔於同一任務上遇上多次失敗時，便會認為自己不可能把工作做好，並不自覺地放棄再次嘗試。

她在文中舉例，當上司要求打工仔每個月的業續不斷提高，而打公仔努力嘗試後沒有達標，內心便會認定自己力不從心，加上上司的指責，在面對以後的任務時，便會不自覺地產生無助的感覺，不願意再作嘗試。她建議上司要了解員工的能力，為他們建立可行的目標，而這些目標必須清晰及可量度，以恢復員工的自信和工作的滿足感。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9