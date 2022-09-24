【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男

▲ 醫生勸告少女要好好保護自己。

談戀愛不代表要為對方無條件付出，尤其當你明知遇上不愛惜自己的愛侶，更加要學會保護自己，盡早揮斷情絲、遠離渣男渣女。一名19歲少女明知男朋友在外亂搞男女關係，但卻因太過深愛對方，愛到無法拒絕對方求愛，最終自己飽受苦果。經連番檢查後，少女不但因私處流膿生粒粒癢痕難當，更證實患上俗稱「椰菜花」的性病疣、淋病等，幾乎「什麼性病都有」。醫生痛心勸告少女要好好自我保護，「如果可以的話，要遠離渣男」。

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台灣婦產科醫師傅念慈早前在節目《醫師好辣》分享了一宗案例，指曾接觸一名年約18、19歲的少女求診，求診原因在於她的私處發癢、有分泌物流出。

一看發現是性病疣（俗稱「椰菜花」），細菌培養之後，證實又有淋病，幾乎什麼(性病)都有。

傅念慈續說，當下想了解少女的實際狀況，於是逐一慢慢詢問她的患病情況，沒想到少女瞬間崩潰痛哭，形容診所瞬間變成愛情診療室。少女坦言一直都知道男友在外面私生活混亂，但是男友回到家中又向她求愛，但是實在太過深愛男朋友，所以明知道會發生問題，但是仍然沒辦法拒絕男友的求歡，最終弄得自己身心煎熬，更要到診所就醫。

▲ 台灣婦產科醫師傅念慈表示，早前接觸一名19歲妹妹因私處流膿生粒粒癢痕難當，最後證實她患上俗稱「椰菜花」的性病疣、淋病等，幾乎「什麼性病都有」。(圖片來源:節目《醫師好辣》)

據香港衛生署資料顯示，至於俗稱「白濁」的淋病是由淋病雙球菌引起，主要透過與患者性接觸傳染，一般在感染後二至五日發病。男性的病徵是小便頻密， 刺痛及尿道口排出白色膿液。女性的病徵則較不明顯甚或無病徵，只有少數患者會有黃、綠色膿性白帶，小便頻密及刺痛。

至於俗稱「椰菜花」的性病疣是由一種過濾性病毒（人類乳頭瘤病毒）引起，主要透過性接觸傳染，潛伏期一般為數星期至八個月不等，亦可超過一年。病徵是在生殖器或肛門附近長出淡紅色菜花狀的小肉粒，並逐漸增加成簇。如不及早醫治，這些肉粒可因磨損而至發炎或流血。目前仍無根治性病疣的方法， 因此一旦感染便有復發的可能。

衛生署提醒，最有效預防性病的方法是保持專一的性關係，每次性行為時都正確使用安全套，以減低受感染的機會。

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責任編輯：羅嘉欣