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【職場文化】Fresh Grad返工用Chanel手袋 中學老師勸阻：新入職最好唔好

親子 17:16 2022/09/24

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都係睇定啲先拎咩袋。

從學校踏入職場，待人處事、言行舉止都要非常小心，因為一不小心就會得罪人，可能因此而沒有好日子過。不過想不到連揹什麼包包返工，都是一門學問。

近日有港女在Dcard討論區「fg（Fresh Grad）返工唔好用名牌袋？」為題發文：「我冇錢但純粹鐘意買袋，鐘意chanel買親都係百搭經典款，最近搵咗工咪諗住襯靚個人去返工，俾個好印象人。」

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港女續說，與中學老師吃飯時，被勸說不應用名牌袋，老師則告訴她：「新入職最好唔好咁招搖，至少唔好（出）名過你上司。」，聽完中學老師的說話後，事主開始有些動搖，並開始懷疑是否返工不應該用名牌袋。事件都引起了網民熱討論。

有網民就建議先拎中價手袋返工，睇下公司其他同級女同事拎咩先，等站搵穩陣腳才換比較貴的袋：「我都係做咗大半年之後先開始拎本身有嘅celine ysl嗰啲返工，有Chanel但係我都係留返出街/見客重要啲嘅場合用。」女老闆日日個hermes都唔同樣，所以幾肯定佢唔會介意，不過廢事同事之間太多gossip所以偏向用低調款。」

不過有網民表示拿什麼袋返工，其實覺得冇所謂：「又冇影響到人，返工有啲儀式感，用個靚少少嘅手袋都要理人點睇都幾辛苦，最緊要工作態度。」

點擊下圖，看網民留言:

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編輯:王明芳

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