【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一

《香港小姐競選2022》將於明晚（9月25日）舉行，因為今年是港姐50周年，因此隆重其事在紅館舉行，表演嘉賓方面包括有天王黎明、草蜢、JW王灝兒等，其中當然少不了TVB一手捧出的「聲夢學員」。

當中，After Class的成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）為「聲夢」最具人氣的皇牌是。

【聲夢傳奇】炎明熹病後復工騷纖腰 Gigi+Chantel+Yumi+Windy齊人合體After Class

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

After Class三缺一

可是因為Yumi家中的工人姐姐中招確診，全家成密切接觸者要接受居家隔離，故此Yumi唯有缺席明晚港姐演出，屆時After Class無奈三缺一，萬幸是Yumi目前健康情況良好。

其實隊友Gigi在9月初也確診，由此未能出席《叱咤樂壇BRAND NEW LIVE生力軍音樂會》演出，現時已康復。

至於今年的香港小姐競選更因早前有5位候選佳麗確診，而令原定在9月4日舉行的《香港小姐競選準決賽》取消，直接在明晚舉行總決賽。

最新影片推介：