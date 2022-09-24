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【5區污水陽性】涉及沙田欣安邨、觀塘啟業邨等　港府派19.5萬個快測包

社會 17:16 2022/09/24

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（湯致遠攝）

政府今日（24日）表示，有5區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19.5萬個快速抗原測試包，供自行檢測。

有關地區如下:

  • 元朗區 — 天瑞（二）邨及天耀（二）邨
  • 葵青區 — 葵盛西邨及葵聯邨
  • 觀塘區 — 啟業邨
  • 沙田區 — 欣安邨
  • 荃灣區 — 福來邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：黃小冰

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