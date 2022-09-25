【癌症先兆】長期睡眠不足或是癌症警號 4種異常睡眠症狀要留心

有調查顯示，内地約有一成成人都符合失眠症狀的標準，當中癌症患者的失眠發病率更接近七成，比正常人高出兩至三倍。内地有內科醫生表示，中國約有四成人都有睡眠障礙的困擾，當中近半數肺癌、乳腺癌、胃腸癌、婦科癌等患者都有失眠的跡象。他強調並不是有失眠困擾，便等於與患上癌症劃上等號。但是癌細胞在人體內肆虐時，身體會出現不同的症狀作警示，部分症狀甚至可能會在睡覺期間發生。假若發現自己有4種異常睡眠的症狀，便要加倍留神、提高警惕。

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浙江大學醫學院附屬第二醫院血液內科的梁贇醫生表示，癌細胞在體內肆虐時，身體會出現不同的症狀，睡覺時很可能會出現一些異常症狀。

1.夜尿頻多

撇除睡前飲水過多、焦慮等因素外，原因不明的夜尿頻密，有可能是病理性原因導致，例如前列腺增生、尿路感染、糖尿病等非腫瘤性疾病，與及膀胱癌、前列腺癌、多發性骨髓瘤、腦腫瘤等癌症，都有可能導致夜尿增多。

2.多夢大喊大叫

浙江大學醫學院附屬第二醫院神經內科主任醫師張寶榮指，睡覺時總是多夢、大喊大叫等，又被稱為「快速眼動期睡眠行為障礙」，屬於帕金森病前驅期的信號，當中有85%的患者可能會發展成這類疾病。

3.睡覺常被憋醒

北京大學人民醫院心內科主任醫師劉健指出，睡覺經常被憋醒、陣發性呼吸困難等症狀，可能是左心衰竭的表現。

4.流口水

睡覺時流口水，有可能是口腔疾病、胃脾失調、面神經炎、中風等疾病發出的預警信號。

保持良好的睡眠能夠消除人體的疲勞、恢復精神，讓大腦和身體都得到休息，身體才能有更好的動力去生活、工作、學習，因此擁有好睡眠，才能有好身體。若想擁有良好的睡眠，謹記做好下面幾件事情。

1.將室內溫度調暗

光線會影響到睡眠，因此睡前要營造好的睡眠氛圍，將燈光調暗、手機等設備關掉，將窗簾拉上。若是白天，可以選擇遮光窗簾。

2.保持溫度適宜

室內溫度過高或過低都不利於良好睡眠，一定要保持室內溫度適宜。

3.作息規律

中國中醫科學院望京醫院呼吸科主任醫師徐凌雲指，盡量維持在固定時間睡覺。若生理時鐘比較穩定，到了指定時間便會自動產生睡意。

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責任編輯：羅嘉欣