【精神壓力】壓力過大會誘發疾病嚴重可致命 最有效減壓不是購物睇戲而是...

▲ 壓力過大嚴重可致命。

壓力帶來的壞處多多，若有長期的慢性壓力更可能會增加患上癌症的風險。美國心理學會（APA）研究報告指出，若長期有壓力會令人體積聚過多皮質醇，可以令人體的免疫系統減弱，甚至容易誘發多種疾病。美國癌症學會也有報告指出，長期的慢性壓力會增加罹癌的風險。

美國心理學會（APA）一份統計指出，77%美國人因壓力大而產生慢性疲勞、頭痛、胃部不適、食慾改變等症狀，而有73%的人感到煩躁、易怒、焦慮、緊張等負面情緒。報告指出，人長期處於壓力下會積聚過多皮質醇（俗稱「壓力賀爾蒙」），有機會導致免疫系統減弱，影響腸道健康及神經系統等，更容易誘發包括心臟病、高血壓、腸道等疾病。

最新影片推介：

學會更强調，壓力可能是致命的，美國已把情緒壓力列為當地6大死因的主要因素，包括：癌症、冠心病、意外傷害、呼吸系統疾病、肝硬化和輕生。

究竟有甚麽方法可以減壓？美國心理學會公布「最有效的減壓方法」，其中讀書居首位，其次是運動，還有冥想、聽音樂、散步、和家人或朋友相處、按摩。最無效的方法則是賭博、購物、吸烟、喝酒、吃東西、打機、上網以及看電視、電影超過兩小時。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣