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【腎衰竭】24歲男注重飲食也不抽煙 一個原因突腎衰竭需洗腎

健康 18:11 2022/09/24

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不要以為年輕就少病痛，馬來西亞一名24歲男子，一直好注重飲食習慣，也不抽烟，但他卻被診斷出腎功能衰竭末期。

據馬來西亞媒體報道，該名男子莫哈末沙米阿茲曼憶述，2019年，當時他24歲，在浮羅交怡島參與一場培訓課程時，因上午沒課，就趁著空閒時間外出晨跑，豈料晚間出現呼吸困難，立即到醫院求醫。

經過一番檢查，他被診斷出腎功能衰竭，而且已屬於末期，他感到錯愕和無助，也極度悲傷，因自己還這麼年輕，為何會患上如此嚴重的疾病。

他稱，很多人至今對腎衰竭有錯誤的迷思，甚至認為患上此病的病患，因飲食習慣導致的，但其實也有一些人是例外的，就如他本身，是因先天性因素，而患上此病。而在被診斷前，他的身體完全沒有任何症狀。

幸經半年時間收拾心情，自己心態最終調整過來，並願意接受事實。妻妻也樂意接受他的現況，並成為他的精神支柱。

而在被診斷腎衰竭末期後，他到醫院接受治療，並進行5次的洗腎療程，洗腎至今已有4年了。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 腎衰竭

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