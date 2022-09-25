【夫婦關係】女兒多病纏身如「地獄孩子」　媽媽怨丈夫隱瞞一病連累女兒

▲ 媽媽跟女兒都要加油！

子女發展有問題，媽媽身心肯定會倍感煎熬。台灣一名媽媽在網上講述自己的育兒苦況，她指大女出生後被診斷有妥瑞氏症、學習遲緩等問題，原來一切與丈夫有關。她指丈夫大學畢業，與人溝通也沒有問題，但其實智能不足，日常生活是白癡，經常不懂別人講話含義暗喻，記憶力也不好，估計可能將智商遺傳了給大女。

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該名媽媽分享表示，大女在嬰兒時期是個高敏兒，幾乎每天都不停哭喊，要抱着才能睡覺，直至一歲才能睡得安穩，飲食方面更加是嚴重偏食導致嚴重便秘，家中常備通便的藥，更試過因排便困難凌晨入急症求醫。

直至女兒入讀幼稚園，媽媽也重投職場，結果發現女兒有發展遲緩，中度語言遲緩、踩界的認知遲緩，還有情緒障礙、睡眠障礙、記憶障礙⋯⋯等一大堆問題。媽媽惟有放棄事業照顧女兒，但只是1到10，足足教了1年才懂。直到幼稚園高班女兒的老師表示已經正常很多，這個時間媽媽懷上第二胎。

懷孕加上大女病情令媽媽百上加斤，大女即將升讀小學，卻發然女兒突然一直眨眼、清喉嚨、抖手指，然後再去檢查，查出過敏影響造成妥瑞氏症（又名抽動症）。媽媽在懷孕期間承受懷孕的不適，還要忍受女兒控制不了而發出的聲音騷擾，後來病情有好轉。不過疫情期間又再度復發，後來醫生發現大女認知有一項評估異常，懷疑她有學習障礙、閱讀障礙問題，但經檢查卻顯示一切正常，也沒有注意力不足問題，只是智力偏差一點80幾分。

好景不常，大女同時出現性早熟及牙齒問題，媽媽只好每天留意她睡眠、運動、飲食、生活起居的事項，生活過得很緊繃、壓抑。然後又因為牙床空間不夠，需要花數萬元新台幣接受牙科治療。

媽媽表示，直至早前丈夫跟她坦白自己智能不足，無法思考很多育兒上的問題，因此導致在育兒之路上只有她自己默默承受，「我恨先生，恨他隱瞞，恨他無法協助大女復健，讓我一個人扛垉成頭家。恨他無能，該罵的罵過，該逼的逼過，但最後都變成在懲罰自己，讓我更累。」

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編輯:王明芳