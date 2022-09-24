【強制檢測】80住宅大廈納強檢　將軍澳新都城、大圍名城、西九君臨天下、藍田麗港城等上榜

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月18日至9月24日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

堅尼地城觀龍樓 F 座

北角富澤花園富邦閣

鰂魚涌康蕙花園 2 座

柴灣小西灣邨瑞強樓

柴灣樂翠臺 3 座

鴨脷洲海怡半島海韻閣

鴨脷洲深灣軒 2 座

鴨脷洲深灣軒 3 座

香港仔漁暉苑景暉閣

將軍澳新寶城 2 座

將軍澳新都城 1 期 1 座

將軍澳旭輝臺 2 座

將軍澳蔚藍灣畔 2 座

將軍澳將軍澳中心 1 座

將軍澳君傲灣 3 座

將軍澳慧安園 3 座

將軍澳清水灣半島 8 座

油塘高翔苑高麟閣

茶果嶺麗港城 11 座

藍田碧雲道 225 號康盈苑

藍田康柏苑龍柏閣

觀塘安泰邨智泰樓

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 4 座

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2 座

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 2 座

黃大仙黃大仙下邨(一區)龍豐樓

九龍城東匯邨匯仁樓

九龍塘太子道西 313 號雋瓏

紅磡黃埔花園銀竹苑 7 座

紅磡海濱南岸 6 座

尖沙咀君臨天下 2 座

尖沙咀漾日居 2 座

大角咀詩歌舞街83號亮賢居

大角咀浪澄灣 8 座

石硤尾大坑東邨東成樓

深水埗南昌邨昌遜樓

深水埗南昌邨昌逸樓

長沙灣海麗邨海智樓

長沙灣昇悅居 2 座

大圍金獅花園金冠閣

大圍名城 2 期 2 座(北翼及南翼)

沙田廣源邨廣松樓

沙田駿景園 3 座

沙田溱岸 8 號 5 座

沙田愉翠苑愉庭閣

沙田穗禾苑慶安閣

馬鞍山新港城 H 座

馬鞍山錦泰苑錦興閣

馬鞍山錦禧苑錦歡閣

馬鞍山聽濤雅苑 6 座

馬鞍山富寶花園 4 座

馬鞍山錦英苑錦佳閣

大埔大元邨泰寧樓 A 座

大埔翠樂街 9 號翠林閣 1座

大埔嵐山 5 座

粉嶺皇后山邨皇樂樓

粉嶺粉嶺中心 K 座

粉嶺帝庭軒 3 座

葵涌葵芳邨葵安樓

葵涌石蔭邨仁石樓

葵涌祖堯邨啟勉樓

葵涌荔景紀律部隊宿舍 1座

荃灣灣景花園 4 座

荃灣祈德尊新邨Ｃ座

屯門滿名山滿庭 5 座

屯門叠茵庭 5 座

屯門寶怡花園 1 座

屯門悅湖山莊 9 座

元朗洪福邨洪樂樓

元朗溱柏 1 座

元朗世宙 2 座

天水圍天頌苑頌琴閣

天水圍天逸邨逸潭樓

天水圍天喜街 11 號天麗苑

天水圍天富苑雅富閣

東涌昇薈 9 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

將軍澳景林邨景櫚樓

大埔大埔廣場宜輝閣

大埔大埔廣場宜富閣

污水樣本陽性地點

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責任編輯：黃小冰