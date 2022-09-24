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【強制檢測】80住宅大廈納強檢　將軍澳新都城、大圍名城、西九君臨天下、藍田麗港城等上榜

社會 23:14 2022/09/24

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（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月18日至9月24日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 堅尼地城觀龍樓 F 座
  • 北角富澤花園富邦閣
  • 鰂魚涌康蕙花園 2 座
  • 柴灣小西灣邨瑞強樓
  • 柴灣樂翠臺 3 座
  • 鴨脷洲海怡半島海韻閣
  • 鴨脷洲深灣軒 2 座
  • 鴨脷洲深灣軒 3 座
  • 香港仔漁暉苑景暉閣
  • 將軍澳新寶城 2 座
  • 將軍澳新都城 1 期 1 座
  • 將軍澳旭輝臺 2 座
  • 將軍澳蔚藍灣畔 2 座
  • 將軍澳將軍澳中心 1 座
  • 將軍澳君傲灣 3 座
  • 將軍澳慧安園 3 座
  • 將軍澳清水灣半島 8 座
  • 油塘高翔苑高麟閣
  • 茶果嶺麗港城 11 座
  • 藍田碧雲道 225 號康盈苑
  • 藍田康柏苑龍柏閣
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 4 座
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2 座
  • 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座
  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 2 座
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍豐樓
  • 九龍城東匯邨匯仁樓
  • 九龍塘太子道西 313 號雋瓏
  • 紅磡黃埔花園銀竹苑 7 座
  • 紅磡海濱南岸 6 座
  • 尖沙咀君臨天下 2 座
  • 尖沙咀漾日居 2 座
  • 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
  • 大角咀浪澄灣 8 座
  • 石硤尾大坑東邨東成樓
  • 深水埗南昌邨昌遜樓
  • 深水埗南昌邨昌逸樓
  • 長沙灣海麗邨海智樓
  • 長沙灣昇悅居 2 座
  • 大圍金獅花園金冠閣
  • 大圍名城 2 期 2 座(北翼及南翼)
  • 沙田廣源邨廣松樓
  • 沙田駿景園 3 座
  • 沙田溱岸 8 號 5 座
  • 沙田愉翠苑愉庭閣
  • 沙田穗禾苑慶安閣
  • 馬鞍山新港城 H 座
  • 馬鞍山錦泰苑錦興閣
  • 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑 6 座
  • 馬鞍山富寶花園 4 座
  • 馬鞍山錦英苑錦佳閣
  • 大埔大元邨泰寧樓 A 座
  • 大埔翠樂街 9 號翠林閣 1座
  • 大埔嵐山 5 座
  • 粉嶺皇后山邨皇樂樓
  • 粉嶺粉嶺中心 K 座
  • 粉嶺帝庭軒 3 座
  • 葵涌葵芳邨葵安樓
  • 葵涌石蔭邨仁石樓
  • 葵涌祖堯邨啟勉樓
  • 葵涌荔景紀律部隊宿舍 1座
  • 荃灣灣景花園 4 座
  • 荃灣祈德尊新邨Ｃ座
  • 屯門滿名山滿庭 5 座
  • 屯門叠茵庭 5 座
  • 屯門寶怡花園 1 座
  • 屯門悅湖山莊 9 座
  • 元朗洪福邨洪樂樓
  • 元朗溱柏 1 座
  • 元朗世宙 2 座
  • 天水圍天頌苑頌琴閣
  • 天水圍天逸邨逸潭樓
  • 天水圍天喜街 11 號天麗苑
  • 天水圍天富苑雅富閣
  • 東涌昇薈 9 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 將軍澳景林邨景櫚樓
  • 大埔大埔廣場宜輝閣
  • 大埔大埔廣場宜富閣

 

污水樣本陽性地點

 

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責任編輯：黃小冰

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