【強制檢測】80住宅大廈納強檢 將軍澳新都城、大圍名城、西九君臨天下、藍田麗港城等上榜
社會 23:14 2022/09/24
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月18日至9月24日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月25日或26日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 堅尼地城觀龍樓 F 座
- 北角富澤花園富邦閣
- 鰂魚涌康蕙花園 2 座
- 柴灣小西灣邨瑞強樓
- 柴灣樂翠臺 3 座
- 鴨脷洲海怡半島海韻閣
- 鴨脷洲深灣軒 2 座
- 鴨脷洲深灣軒 3 座
- 香港仔漁暉苑景暉閣
- 將軍澳新寶城 2 座
- 將軍澳新都城 1 期 1 座
- 將軍澳旭輝臺 2 座
- 將軍澳蔚藍灣畔 2 座
- 將軍澳將軍澳中心 1 座
- 將軍澳君傲灣 3 座
- 將軍澳慧安園 3 座
- 將軍澳清水灣半島 8 座
- 油塘高翔苑高麟閣
- 茶果嶺麗港城 11 座
- 藍田碧雲道 225 號康盈苑
- 藍田康柏苑龍柏閣
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 4 座
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2 座
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座
- 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 2 座
- 黃大仙黃大仙下邨(一區)龍豐樓
- 九龍城東匯邨匯仁樓
- 九龍塘太子道西 313 號雋瓏
- 紅磡黃埔花園銀竹苑 7 座
- 紅磡海濱南岸 6 座
- 尖沙咀君臨天下 2 座
- 尖沙咀漾日居 2 座
- 大角咀詩歌舞街83號亮賢居
- 大角咀浪澄灣 8 座
- 石硤尾大坑東邨東成樓
- 深水埗南昌邨昌遜樓
- 深水埗南昌邨昌逸樓
- 長沙灣海麗邨海智樓
- 長沙灣昇悅居 2 座
- 大圍金獅花園金冠閣
- 大圍名城 2 期 2 座(北翼及南翼)
- 沙田廣源邨廣松樓
- 沙田駿景園 3 座
- 沙田溱岸 8 號 5 座
- 沙田愉翠苑愉庭閣
- 沙田穗禾苑慶安閣
- 馬鞍山新港城 H 座
- 馬鞍山錦泰苑錦興閣
- 馬鞍山錦禧苑錦歡閣
- 馬鞍山聽濤雅苑 6 座
- 馬鞍山富寶花園 4 座
- 馬鞍山錦英苑錦佳閣
- 大埔大元邨泰寧樓 A 座
- 大埔翠樂街 9 號翠林閣 1座
- 大埔嵐山 5 座
- 粉嶺皇后山邨皇樂樓
- 粉嶺粉嶺中心 K 座
- 粉嶺帝庭軒 3 座
- 葵涌葵芳邨葵安樓
- 葵涌石蔭邨仁石樓
- 葵涌祖堯邨啟勉樓
- 葵涌荔景紀律部隊宿舍 1座
- 荃灣灣景花園 4 座
- 荃灣祈德尊新邨Ｃ座
- 屯門滿名山滿庭 5 座
- 屯門叠茵庭 5 座
- 屯門寶怡花園 1 座
- 屯門悅湖山莊 9 座
- 元朗洪福邨洪樂樓
- 元朗溱柏 1 座
- 元朗世宙 2 座
- 天水圍天頌苑頌琴閣
- 天水圍天逸邨逸潭樓
- 天水圍天喜街 11 號天麗苑
- 天水圍天富苑雅富閣
- 東涌昇薈 9 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 將軍澳景林邨景櫚樓
- 大埔大埔廣場宜輝閣
- 大埔大埔廣場宜富閣
污水樣本陽性地點
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責任編輯：黃小冰