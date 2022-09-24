【BlackOut】 張進翹再遇顧定軒 Kendy+張天潁 10月舞台共聚 娛樂 15:00 2022/09/24 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 張進翹和顧定軒再合作。 由Kendy Suen（孫曉賢）、 mansonvibes（張進翹）、顧定軒和張天穎（Jamie）演出的《BlackOut》，是一個沒有界定的音樂表演，將於10月12日於麥花臣演出，帶觀眾進入意想不到的空間，由音樂出發，感受非一般的演出。 四位看似不同風格的歌手和唱作人在唱作路上交會，聚首舞台， 帶來不一樣的演出。 門票將於9月24日公開發售，而早前率先預售的VIP門票已經售罄。 最新影片： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份 Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事 13:30 2022/09/21 【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份 Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事 【娛論潮】「男女B」陳湛文Yoshi成非一般CP 顧定軒Manson有CP粉絲團 13:43 2022/04/14 【娛論潮】「男女B」陳湛文Yoshi成非一般CP 顧定軒Manson有CP粉絲團 【XY】顧定軒繼《尼斯》後再推個人第二部曲 Zeno探求自己了解萬物之靈 14:07 2022/07/06 【XY】顧定軒繼《尼斯》後再推個人第二部曲 Zeno探求自己了解萬物之靈 你可能感興趣 【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份 Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事 13:30 2022/09/21 【多職生涯】顧定軒愛演戲+唱歌挑戰多重身份 Zeno兼職賺錢追夢：堅持做想做的事 【娛論潮】「男女B」陳湛文Yoshi成非一般CP 顧定軒Manson有CP粉絲團 13:43 2022/04/14 【娛論潮】「男女B」陳湛文Yoshi成非一般CP 顧定軒Manson有CP粉絲團 【XY】顧定軒繼《尼斯》後再推個人第二部曲 Zeno探求自己了解萬物之靈 14:07 2022/07/06 【XY】顧定軒繼《尼斯》後再推個人第二部曲 Zeno探求自己了解萬物之靈 顧定軒 張進翹 歌手