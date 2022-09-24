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【BlackOut】 張進翹再遇顧定軒　Kendy+張天潁 10月舞台共聚

娛樂 15:00 2022/09/24

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張進翹和顧定軒再合作。

由Kendy Suen（孫曉賢）、 mansonvibes（張進翹）、顧定軒和張天穎（Jamie）演出的《BlackOut》，是一個沒有界定的音樂表演，將於10月12日於麥花臣演出，帶觀眾進入意想不到的空間，由音樂出發，感受非一般的演出。 

四位看似不同風格的歌手和唱作人在唱作路上交會，聚首舞台， 帶來不一樣的演出。

門票將於9月24日公開發售，而早前率先預售的VIP門票已經售罄。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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