【人生如戲】表妹憂染疫來家中隔離老公不回房　孕妻見驚人一幕當場捉姦

▲ 人妻發現老公出軌表妹，令家庭陷入難關。

難以想像的情節發生在現實中，台灣一名懷孕37周的女子日前在網上控訴，指老公的表妹因接觸過確診病患，而來到事主家中隔離。結果當晚事主發現老公遲遲未回房，下樓竟發現二人正在發生關係，更被事主當場捉姦。事主通知奶奶後，兩老趕至後，表妹仍露出委屈表情，令事主直呼噁心。

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一名女網民在網上討論區Dcard發文，表示自己目前懷孕37周，某天老公表妹打電話來表示，她因接觸確診病患，不敢回學校宿舍。老公得知後竟不顧事主身懷六甲，還要載著女兒去上堂，也直接叫表妹來家中隔離，說有空房讓她住，更主動表示可以開車去台南，把她接來桃園暫住。

事主當下感愕然，但仍聽從老公意思，乾脆取消女兒的課堂，與老公一起駕車接送表妹。而老公頻頻要她別跟來，事主依然堅持要跟。一路上一家人沒說話，而老公車速極快，不顧事主正懷孕中，以及女兒也在車上，令事主更懷疑老公跟表妹是否有不尋常關係。

而老公在見到表妹後，態度也立即轉變，並溫柔表示「不用怕傳染給我們沒關係，我們前陣子有確診過了。」回程時老公一路穩穩地開車，令事主更感疑惑：「跟一開始差太多，我們的命不是命，表妹的才是？」

一直到回到家中，事主哄孩子睡覺，老公則表示要幫表妹整理房間。事主其後發現老公遲遲未回房中，落樓查看竟見到不堪入目的場面：

一開門有呻吟聲…在我新買的沙發上，發生不可思議的亂倫情節。

老公和表妹發現事主後，即用棉被遮著裸體，而事主生氣得入房打給奶奶，老公卻不斷阻止，並表示之前因為幫表妹處理男友出軌的事，在表妹傷心之下才順其自然發生關係，至於第二次發生關係則是在表妹的租屋內。

事主最後仍然通知了奶奶，奶奶跟老爺一起趕到，並不偏袒兒子，也對新抱的遭遇感到痛心。而老公在過程中頻頻道歉，表示不希望離婚，擔心孩子沒有完整的家，至於表妹則不發一言，露出委屈的樣子，令事主不禁崩潰表示：

真的不知道怎麼做...我辛苦懷孕，你卻在那邊爽，那個畫面每當進家門都會想到，我該如何跟你生活在一起？

帖文引來網民熱烈議論，有不少網民建議事主離婚，也有人痛罵事主的老公及表妹。但亦有人質疑帖文真實性。為此事主再回應反駁，表示事件都是真實發生，而她也希望整件事是假的，目前已正在處理。

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責任編輯：羅嘉欣