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【MIRROR演唱會】阿Mo已能掌握自主呼吸比預期快　家人盼頸椎骨正常癒合早日除掉頸箍

社會 22:12 2022/09/24

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MIRROR演唱會嚴重意外中受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)，現時仍在留醫，他的父親李盛林牧師最新代譸信，透露阿Mｏ進展比預期快，盼頸椎骨正常癒合早日除掉頸箍。

*李盛林牧師 // 啟言 代禱信 9 (20220925)* 
*感恩：馬太福音 11:28 (耶穌說）：「凡是勞苦、擔負重擔的人，都到我這裏來吧，我要讓你們得到安息」。（安息 ＝ 休息，重新得力）* 
*1.        「監察自主呼吸」* ：八個星期過去了，從危殆到嚴重，從嚴重到穩定，這都是根據病者的呼吸情況而定。啟言現時能掌握自主呼吸。
*2.        「神奇妙作為 」* ：雖然這麼嚴重的創傷，但那麼快可以在 4-5 星期離開ICU 及不倚靠呼吸機，醫療專家團隊都感到比預期快多了，這真是創造主奇妙的工作。
*3.        「家人鼓勵」* ：每天爸媽心聲短片的內容，成了啟言了解爸媽的心思和在晚上默想默禱的鼓勵。
*4.        「親情可貴」* ：看完了本地製作的「一路瞳行」，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持。這觸動了我們一家，更是感到親情的可貴。
*代禱代求：* 
*1.     「期待的日子」* ：從受創當晚，手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期 12個星期可以除掉，現在還有少於四星期
          a. 祈願神繼續看顧頸椎骨正常的癒合及啟言的忍耐。
          b. 在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。
*2.     「現實的危機」* ：現時雖可以自主呼吸仍未能自主咳嗽，仍需接受監察。在進食時有機會落錯格，導致肺炎便很難處理了；請為啟言每一啖的進食和吞嚥禱告，真不容易。
*3.     「心態再調整」* ：雖然環境影響睡眠和休息，但啟言的心態能改變及調整過來，再專注配合各項治療。仍盼每天能有質素的睡眠和休息，每天也能經歷一小步的治療進展。

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責任編輯  李志強

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