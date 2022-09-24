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【阿Mo傷勢】李啟言已能自主呼　Mo父親祈願兒子頸椎骨正常癒合

娛樂 22:14 2022/09/24

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MIRROR演唱會意外，受傷的舞蹈員阿Mo 再有新進展，教會發布阿Mo父親李盛林牧師的代禱信 ，繼續祈禱。 

代祈禱信中指，八個星期過去了，阿Mo從危殆到嚴重，從嚴重到穩定，阿Mo現時掌握自主呼吸，而每天爸媽心聲短片的內容，成了啟言了解爸媽的心思和在晚上默想默禱的鼓勵。

信中更提及，李盛林牧師看完本地製作的電影《一路瞳行》，體會到家庭成員在成長中的矛盾，也同時感受到親情建立和支持，表示：「這觸動了我們一家，更是感到親情的可貴。」

代禱代求包括受創當晚，手術後戴上頸箍以確保頸椎能定位生長，預期12個星期可以除掉，現在還有少於4個星期。

祈願神繼續看顧頸椎骨正常的癒合及啟言的忍耐，在復康的過程中，頸箍不至影響吞嚥和物理治療。

現時雖可以自主呼吸仍未能自主咳嗽，仍需接受監察。「在進食時有機會落錯格，導致肺炎便很難處理了；請為啟言每一啖的進食和吞嚥禱告，真不容易。」

雖然環境影響睡眠和休息，但啟言的心態能改變及調整過來，再專注配合各項治療。李盛林稱：「仍盼每天能有質素的睡眠和休息，每天也能經歷一小步的治療進展。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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