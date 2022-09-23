【周末好去處】PREMIUM BANDAI十週年設全港首個概念店　逾30款首次曝光商品+會員多重禮遇吸粉

▲ PREMIUM BANDAI全港首個實體期間概念店。

BANDAI官方網上玩具商店PREMIUM BANDAI銷售旗下「限定款」的模型、玩具、食玩、潮流服飾等產品，吸納不少粉絲入手。

適逢品牌踏入十週年，官方登陸銅鑼灣Fashion Walk舉辦全港首個實體期間概念店，讓粉絲親臨現場選購心水貨品。

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香港首次曝光商品

是次活動將展示超過30款「香港首次展出」 的PREMIUM BANDAI商品，當中包括高達、魷魚遊戲、超魔神英雄傳、蠟筆小新等人氣動漫作品，粉絲要把握機會到現場目睹最新作品！

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▲ PREMIUM BANDAI 是BANDAI的官方網上玩具商店。

會員禮遇

會員於現場登入帳號，即可獲贈 Memo Pad 一份及免運費優惠券一張。

即場註冊的新會員有機會參加 1/144 RX-78-2 高達組合體驗Ver.模型60分鐘體驗，結束後可帶走模型作品。活動的每日限定名額20個，先到先得，每個會員帳號只可參加一次，敬請留意官方Facebook專頁所公布之活動詳情。

最新影片：樊亦敏專訪

PREMIUM BANDAI香港10週年期間概念店

日期：9月22日至9月26日

時間：16:00 – 21:30（9月22日）、10:30 – 21:30（9月23日至9月26日）

（*開放時間會因應政府防疫措施而有所調整）

地點: 銅鑼灣Fashion Walk 地下及一樓展覽區