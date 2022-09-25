【早餐陷阱】茶餐廳致肥早餐排名榜　營養師：沙嗲牛肉麵每周不要食多一次

不少港人都習慣去茶餐廳食早餐，但食早餐之餘也應注意食物熱量。TOPick早前請教註冊營養師楊盈希（Hayley）為大家分析各茶餐廳早餐的熱量，並推薦健康之選！

火腿通粉 1片火腿：260卡路里，2片火腿：320卡路里

皮蛋瘦肉粥：280卡路里

菜肉絲米粉：350卡路里

腿蛋治：452卡路里

沙嗲牛肉麵：667卡路里

五香肉丁公仔麵：710卡路里

餐蛋麵：743卡路里

高卡陷阱：餐蛋麵、五香肉丁公仔麵、沙嗲牛肉麵

眾多早餐中，以餐蛋麵、五香肉丁公仔麵、沙嗲牛肉麵較為高卡。Hayley指，單是一塊午餐肉就約有144卡路里，達5克飽和脂肪。再加上公仔麵約有13克飽和脂肪，便已超出美國心臟協會一日攝取10至13克飽和脂肪的上限。如真的想食餐蛋麵，一星期不建議食多於一次。

至於沙嗲牛肉麵除了高卡外，沙嗲醬也屬高脂高鈉。1湯匙的醬已有50卡路里（等於1/4碗飯）。而公仔麵經油炸，多吃亦會增加身體膽固醇，危害心血管健康，故不宜多吃。

中等：雪菜肉絲米粉、腿蛋治

不要以為腿蛋治和雪菜肉絲米粉較清淡健康，其實也隱藏了致肥陷阱。腿蛋治中的炒蛋或塗在麵包上的牛油都屬高脂，如非要吃，可走牛油。

低卡之選：皮蛋瘦肉粥、火腿通粉

另推薦：鮮牛肉通粉

火腿通粉主要留意火腿份量，一片火腿時其熱量只有260卡路里，但如有2片火腿，熱量就會增加至520卡路里。另外，皮蛋瘦肉粥雖然感覺清淡，但因其容易消化，食完很快便再感肚餓，血糖亦會升得較快。所以如下一餐相隔頗久，便不建議食用。

Hayley還推薦進食只有262卡路里的鮮牛肉通粉，因為它採用瘦牛肉片替代常見的加工食物，如牛餐肉、火腿、香腸等，所以較為健康。

想食得健康，Hayley建議參考以下方法改善：

減少進食公仔麵，改為米粉、米線、通粉、意粉或麵類較佳

配料可選蛋白質類食物，如雞蛋、鮮牛肉、豬潤等

盡量少食加工肉類、用很多油煎的扒類

雪菜肉絲/榨菜肉絲/五香肉丁等高鈉食物，不宜多吃，一星期食一、兩次已足夠

台灣三峽恩主公泌尿科主治醫師高銘鴻在Facebook發文，列出6種早餐不宜進食的高糖、高鈉、高熱量食物，避開早餐陷阱。

1. 含糖穀物

2. 鬆餅

3. 油條

4. 醃肉類食物

5. 果汁

6. 番茄醬

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責任編輯：羅嘉欣