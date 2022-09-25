【脾臟破裂】3歲男童玩「踩肚皮」 致爸爸脾臟破裂需切除

爸爸湊小朋友要留心。四川瀘州一名李姓男子進日在家帶3歲大的兒子，期間讓兒子踩在自己身上玩耍，豈料之後左上腹疼痛、痛到無法動彈，就醫始知脾臟破裂，腹腔積血將近1,000毫升，只能緊急手術，將脾臟切除。

綜合内地媒體報道，主診醫生徐冬梅憶述，9月13日晚結束病毒採檢任務，回家休息時，突接到醫院來電，收治了一名脾臟破裂、大量出血的年輕患者，故立刻趕回醫院，替患者動手術。

徐冬梅回到醫院，詢問李姓患者，但對方沒有外傷，也沒有相關的外傷史，更沒有血管瘤、脾臟病等，讓她感到十分困惑，經仔細詢問，李男告知，事發前兩日在家湊兒子，3歲大的兒子在自己的身上跳來跳去，當時左上腹被兒子踩了一下，瞬間覺得疼痛，但後來見好轉，故未有多加留意。

沒想到，李男13日上午餵孩子吃飯時，突然感到左上腹疼痛，且隨著時間經過，疼痛感愈來愈強烈，甚至無法動彈，無論是躺著、坐著或行走都沒辦法，最後連呼吸時都感到疼痛難忍，只好叫救護車送入院。

徐冬梅聽完後研判，李男可能是與孩子遊玩時，脾臟被孩子踩破，同時也緊急動了手術，但因為李男的脾臟上極完全破裂，只能完全切除。

徐冬梅提醒，很多父母可能都有過被小孩踩踏的經驗，但3歲的孩子體重大約已有15公斤，而人體的脾臟相當嬌嫩，沒有辦法承擔這種重量，帶孩子玩耍時還是要小心，避免危險動作，且若有腹痛、不適等症狀，務必及時就醫。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣