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【膽囊炎】女子腹痛3年誤以為胃潰瘍 醫生兩動作診斷患急性膽囊炎

醫生診症室 08:58 2022/09/25

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腹痛是身體常見的症狀，很多人都以為腹痛是腸胃出現毛病，台灣有醫生稱，有不少患者在胃痛幾年後，始知自己其實是膽出問題。過去就曾有患者有肚痛症狀長達2、3年，一直以為是胃潰瘍，直到某次發作，做了2項檢查發現是「急性膽囊炎。」

安南醫院副院長許秉毅在《健康2.0》稱，早前有一名55歲女患者，肚痛症狀已2、3年，每次痛起來，她便自己買藥或看醫生，醫生替她做胃鏡檢查後，認定為「胃潰瘍」，但患者吃藥治療症狀仍反覆發作。直到某天，她前往高雄遊玩，晚上吃了一頓大餐，肚卻突然開始劇痛。

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許醫生稱，他之前曾替該位病患的姊姊看診，而姊姊也向醫生求助。當下替她進行2項檢查，括「右下肋骨敲痛」、「墨菲氏徵象」。所謂墨菲氏徵象，就是將手放在肋骨下方，深吸一口氣，若膽有發炎跡象，做出這個動作時就會出現劇痛。

許醫生替患者檢查後，也確定她有「墨菲氏徵象」，診斷為急性膽囊炎，馬上送急症做手術。至今已3年的時間，病人再也未出現胃痛。

許醫生提醒，許多人都誤將膽囊炎當成胃潰瘍。不過，急性膽囊炎典型症狀包括右上腹疼痛，甚至傳至肩膀、肩胛骨或是胸部，有時更會伴隨發燒、噁心或嘔吐，偶爾會有黃疸或胃酸逆流、心跳加快等。

許醫生稱，急性膽囊炎常發生在吃大餐後，膽囊會因此收縮，分泌膽汁以幫助消化，但若有膽結石，此時會卡進膽囊管導致阻塞，細菌感染後便會發炎。

健康問題 胃痛 腹痛 痛症

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