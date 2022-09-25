【COLLAR成員】So Ching穿阿Mo服裝解思念　舞者Wing：負責單位肯出嚟交代未？！

MIRROR演唱會發生意外近2個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）已轉到腦神經外科病房留醫。

阿Mo父親李盛林牧師於昨晚（9月24日）發出第九封代禱信，指阿Mo現時能掌握自主呼吸、有望四星期內除頸箍，也盼阿Mo每天能有質素的睡眠和休息。

至於阿Mo的女友蘇芷晴（So Ching）也一直默默陪伴阿Mo，也有更新IG限時動態抒發心情。

So Ching昨晚在限時動態轉發目擊阿Mo受傷的舞者Wing所發的帖文，阿Wing在文中憶述事發當晚的情況。

So Ching每天穿阿Mo衣服

So Ching在限時動態轉發Wing的帖文，並寫道：「無人會想在無原因的情況下日日提住，我只係想多謝陪伴左（咗）我兩個月既（嘅）朋友」 。

阿Wing在帖文內提到So Ching每天穿阿Mo的衣服以解思念之情，又問：「過咗差唔多兩個月啦！請問負責單位肯出嚟交代未？！」 ，寫道：

「你而家在哪裡？Mo他...出事了。」我顫抖著想跟So Ching 說，可是電話偏偏在這個時候接不上，這令我更擔心了。



那天晚上，我剛好坐在近台前的位置。在一片螢光棒和手機電筒的光海下，伴隨着觀眾的歡呼、舞台的音響，然後，戛然而止的那一幕發生了。



待我們在醫院相見時，什麼也沒說，只是相擁，泣不成聲。



及後每一個勉強進睡的晚上⋯

全部都是刻骨銘心的時刻。



望著這個傻女孩，每一天都穿上她男朋友的衣服 ，因為朝思暮想，思念每天睡在病床的男朋友。彷彿，穿上還有他氣息和氣味的衣服，就感覺他仍在家中，仍像每日般一起過着吵吵鬧鬧的日子。



縱使壓力再大，心力交瘁，她都很努力地面對。她為他打點一切所需，默默地陪伴他打這場仗。



「今日他不小心發了我脾氣。」有一天她扁着嘴對我說。「我冇事，其實我以前都也是這樣發他脾氣的。」



她的口裡總掛著「我沒事」這句，但我知道沒有人能理解到她內心所有洶湧而來的情緒。



這種心痛 ，很無奈，但原來也都只能逼不得已地接受。



Mo他每日承受着常人不能理解的痛苦，平時內心十分平靜的他，偶爾心情覺得煩悶也是很正常。



相比起「克服」陰霾等詞，對Mo而言，有可能下半輩子只能漫長地「無奈面對」現實對他的殘酷。

然後，她續提醒要為事件追究責任：

沒錯生活還是要繼續

Mo 、他的家人 、So Ching

還是你我



但一個「合理交代 」

一個表達對舞者/普通員工的生命安全基本尊重的辦法

請問很難嗎？



我知道，資本總有辦法將一切責任撇開。

也畢竟，在他們眼中我們只是小齒輪，

也畢竟，將法律條文draft得天花亂墜是他們的expertise，我們要踏上舞台，就得無奈接受這不對等的關係。



但，難道現在我們要連生命也付上了嗎？這件事，真的純粹是無可避免的意外嗎？



抱歉未能做到心如止水，

作為一位舞者，

作為第一身共同經歷見證這一切的朋友，

此刻我只想翻騰怒吼：



「過咗差唔多兩個月啦！請問負責單位肯出嚟交代未？！」



資本有權力保護，

可以去犯錯、疏忽，

但代價可以是一條人命、一個人嘅終身自由。



那麼，我們呢？誰來保護我們？Mo和他的家人、以及So Ching，難道不deserve一個合理的交代嗎？

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So Ching漸消瘦

MIRROR演唱會發生意外近2個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍留醫。一眾有參與MIRROR演唱會的舞蹈員，在日前與阿Mo的家人及女友蘇芷晴（SoChing）見面。

一眾舞者在日前分別在個人社交平台上載當日會面的相片，以及藉此抒發心中感受。

當中，舞者都有提及阿Mo女友SoChing（蘇芷晴）因受此不幸事件折騰而消瘦及精神不振。舞者、SoChing好友Carol Yip曾於IG story發文，講述見SoChing受此事件折磨而心痛，同時佩服對方的堅強。

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