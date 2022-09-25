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【違規經營】警方巡查葵涌派對房間及樓上酒吧　拘4人涉違反防疫規定

社會 11:21 2022/09/25

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警方巡查葵涌派對房間及樓上酒吧，拘4人涉違反防疫規定。（資料圖片）

警方昨晚（24日）約9點40分於葵涌區內展開代號為「擎峰」及「雷霆2022」的反罪惡行動，突擊巡查工業街一懷疑樓上派對房間及葵豐街一懷疑樓上酒吧，並設置路障及進行高姿態巡邏。

行動中，葵青警區特別職務隊人員於該懷疑樓上派對房間拘捕一名27歲姓袁男負責人，涉嫌違反防疫規定。房間內7名男子及4名女子，年齡介乎25至27歲，則涉嫌違反防疫條例及疫苗通行證規例，獲發定額罰款通知書。

警方亦於懷疑樓上酒吧拘捕2男及1女負責人，年齡介乎26至39歲，涉嫌違反防疫規定、販毒及無牌賣酒。樓上酒吧內20名男子及13名女子，年齡介乎17至45歲，涉嫌違反防疫條例，獲發定額罰款通知書。

另外，新界南總區機動部隊在葵豐街截查並發現一名被通緝人士。經初步調查，人員遂拘捕該名25歲姓林被通緝男子。

警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。
 
警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低新冠病毒在餐飲及娛樂業務處所傳播的風險。

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責任編輯：李榮忠

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