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【公屋上樓】首派油塘凶宅二派井型三派低層　港媽心累：焗住要博四派

親子 12:29 2022/09/25

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公屋首派油塘凶宅，而二派井型三派低層，港媽有感浪費時間。

得公屋得天下，可是屢獲派問題、不合心水單位，認真心累。有港媽一家四口正輪候公屋，首派油塘凶宅，二派井字型舊式，三派1樓低層單位，每次都空歡喜一場，「激到暈，焗住要博四派」，港媽有感浪費時間。

一家四口公屋博第4派

該港媽日前在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 」發帖，大呻輪候公屋已獲3次分配單位，可是皆不合心水，由於首派屬問題單位，她可以有最後一次機會第四派，如放棄就需再輪候。　

拆房署的信真是手震，一派油塘問題，二派順利井（字型），三派順天L1，想點呀？激到暈，焗住要博四派⋯⋯

最新影片：

小朋友怕凶宅

該港媽早在6月於同一群組發帖，當時她分享指獲首派公屋是油塘油麗邨卓麗樓一個「問題單位」，帖文上載有關配房信的相片，顯示信件寫明單位內發生過自殺或意外死亡事故。由於事主家中有小朋友，即使該屋邨的環境不錯、出入港鐵站方便，也要放棄，大感可惜，她真的接受不到，希望下次派得好。

已拒絕，有小朋友怕怕⋯⋯房署浪費人力物力浪費大家時間，基本都會拒絕不會要的。

由於所派的油塘問題單位不計配房的次數，所以該港媽還有3次機會。近日，該港媽再發帖嘆二三派都很差，由首派到三派花了4個月，現在正等終極最後一派。有網民不明白為何房屋署總要有一次派問題單位，祝港媽一家好運，另有網民指她太高要求，指自己不怕凶宅，更怕上不到樓。港媽回覆：

在屋自殺，真是接受不到⋯⋯希望接到網民運氣派好的，小朋友返學交通方便就可以啦。

一眾網民明白凶宅不是人人都會接受，「正所謂信則有，不信則無」，有網民分享朋友入住問題單位後未好過，「總是不如意，男人是職業司機無端端停牌一年，欠下很多債務，就是生活不順，沒有因得到公屋生活質素好過，還要債務重組，申請低津，申請減租又減唔到」。

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責任編輯：王明芳

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